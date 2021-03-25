Защищавший Фонд борьбы с коррупцией*, журналиста Ивана Сафронова, бизнесвумен Карину Цуркан и многих других обвиненных по засекреченным статьям о госизмене и шпионаже адвокат Иван Павлов сообщил о своем отъезде из России. Ранее у него дома, в отеле и на работе провели обыски, на него завели уголовное дело, а основанное им правозащитное объединение юристов и журналистов «Команда 29» связали с «нежелательной» в России организацией, после чего его пришлось закрыть и удалить из интернета весь созданный ими контент.

Адвокат уехал в Грузию. Он пишет, что запрет определенных действий, наложенный на него судом (ему запретили пользоваться интернетом и сотовой связью, а также общаться с подзащитными), мешал его профессиональной деятельности:

«Запреты не касались лишь одного — возможности уехать из страны. Это был знак, указывающий на выход».

Несколько месяцев юрист потратил на то, чтобы передать все свои дела коллегам. После этого он купил билет в Грузию в один конец и покинул территорию России. В последний день его пребывания в стране к адвокату приставили наружное наблюдение, рассказал он сам. Причем сотрудники спецслужб не стали мешать отлету защитника.

«Несмотря на то, что я временно вынужден жить за границей, своё настоящее и будущее я связываю с Россией. И я вернусь. А пока что займусь своими новыми проектами и буду налаживать прежнюю работу, как теперь говорят, “на удалёнке”», — пишет Павлов.

Напомним, что «Команда 29» и Иван Павлов много лет занимались делами, содержащими гостайну. Почти все их судебные дела были связаны с деятельностью Федеральной службы безопасности. Сам Павлов и его коллеги неоднократно заявляли о давлении и угрозах со стороны сотрудников ФСБ, которые были вынуждены противостоять правозащитникам в закрытых судах. Работа «Команды 29» во многом была направлена на опубличивание тех дел, которые обычно проходят за закрытыми дверями. К примеру, в этом году они впервые за историю российского судопроизводства без нарушения требований закона опубликовали приговор обвиненной в шпионаже Карине Цуркан, хотя сам процесс был секретным.

Ивана Павлова обвинили в разглашении тайны предварительного расследования по делу его подзащитного экс-журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова за то, что он сообщил журналистам о появлении в деле тайного секретного свидетеля обвинения и о факте предъявления обвинений Сафронову. Гостайны эти сведения не содержали. Защита Павлова настаивает, что эти действия были законными и необходимыми для полноценной защиты Сафронова.

В защиту Ивана Павлова неоднократно выступали ведущие юристы и адвокаты России, официальные адвокатские объединения, а также международные юридические структуры.

*«Фонд борьбы с коррупцией» объявлен властями «иностранным агентом» и экстремистской организацией и запрещен на территории России.