Сразу пять международных адвокатских объединений вступились за Ивана Павлова

«Вне зависимости от того, имело место раскрытие данных или нет, действия против господина Павлова и Команды 29 представляют собой нарушение прав на свободу слова и надлежащую уголовную процедуру», — уверены сразу пять национальных и международных адвокатских ассоциаций, опубликовавших письмо к российским властям, где они требуют прекратить преследование адвоката Ивана Павлова, обвиняемого в разглашении данных предварительного расследования по делу журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова.

«На наш взгляд, задержание и ограничения, наложенные на господина Павлова, также нарушают независимость адвокатов и представляют собой судебное преследование, нарушающее Пакт ООН о гражданских и политических правах и Европейскую конвенцию о правах человека», — согласны защитники из разных стран.

Они считают, что преследование г-на Павлова является формой препятствования его деятельности, поэтому преследование против него и правозащитного объединения «Команда 29», которое он возглавляет, должно быть прекращено.

Среди организаций, которые подписались под требованием Совет адвокатов и юридических обществ Европы, Европейская Ассоциация адвокатов за демократию и права человека, Европейская ассоциация адвокатов по уголовным делам, Норвежская коллегия адвокатов, а также Союз адвокатов Швеции.

Ранее в поддержку Ивана Павлова уже выступили десятки, если не сотни ведущих представителей адвокатского сообщества России.

Напомним, что Ивана Павлова обвиняют в разглашении данных предварительного следствия: он передал газете «Ведомости» информацию о предъявлении его клиенту обвинений и о появлении в деле тайного, секретного свидетеля. Защита Павлова настаивает, что эти сведения свидетельствуют о нарушениях в ходе следствия и потому не могут быть распространены адвокатом — государственной тайны они не составляют. При этом в юридическом сообществе говорят, что для предъявления подобных обвинений адвокату необходимо доказать, что переданные сведения как-то повредили следствию.

Дело было возбуждено при участии руководства ФСБ на уровне директора службы Александра Бортникова. Сам Павлов уверен, что это месть со стороны следователей ФСБ, которым он ни раз противостоял в суде по делам о государственной измене. В ходе обысков дома у Павлова и в его гостиничном номере были изъяты конфиденциальные материалы, составляющие адвокатскую тайну, на что также жаловалась защита адвоката.