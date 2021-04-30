Роскомнадзор заблокировал сайт правозащитного объединения "Команда 29"

В соответствии с решением Генпрокуратуры РФ Роскомнадзор потребовал от провайдеров заблокировать сайт правозащитного объединения юристов и журналистов «Команда 29», которые занимаются в основном судебными делами, содержащими гостайну. Об этом сообщается в Telegram-канале правозащитников.

Причиной блокировки называется «распространение информационных материалов организаций, деятельность которых признана нежелательной». Речь идет о чешской организации Společnost Svobody Informace, признанной в конце июня нежелательной организацией. Её возглавляли старший юрист «Команды 29» Дарья Сухих и глава объедиения Иван Павлов.

«Сообщаем, что никаких материалов данной организации на нашем сайте нет. С этой организацией мы не взаимодействуем и не сотрудничаем, исполняя требования действующего законодательства. Законодательство может нам не нравиться, но мы его соблюдаем», — заявляют в ответ представители «Команды 29». Они уверены, что это решение Генпрокуратуры РФ — «акт беспрецедентного политического давления на правозащитные институты», а блокировка «откровенно незаконная».

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело против главы «Команды 29» адвоката Ивана Павлова за якобы разглашение тайны предварительного расследования в деле экс-журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова. В отношении Павлова был вынесен судебный запрет определенных действий, в число которых входит использование интернета и сотовой связи. В рамках этого дела в офисе правозащитной группы, как и дома у Павлова, провели обыски, а его документы, которые, как уверен защитник, составляют адвокатскую тайну, изъяли. Тогда в защиту Павлова выступили адвокатское и юридические сообщества России, а также ряд международных ассоциаций.

На счету «Команды 29» десятки крупнейших дел о шпионаже и госизмене, которые ФСБ возбуждает против журналистов, ученых и простых граждан. Кроме Сафронова они защищали умершего после года в СИЗО физика Виктора Кудрявцева, Фонд борьбы с коррупцией* и региональные штабы Алексея Навального, а также члена правления международной компании «Интер РАО» Карины Цуркан и многие другие. В случае с Цуркан «Команда 29» сумела с сокращениями опубликовать приговор суда — это первый подобный прецедент по делу, содержащему гостайну в России.

*ФБК и Штабы Навального признаны властями экстремистскими организациями и были запрещен на территории РФ. Также ФБК объявлен «иностранным агентом».