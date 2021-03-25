Адвокат Павлов: Расширение тайны следствия уводит нас от правового государства
Защитник Ивана Сафронова прокомментировал законодательную инициативу СКР
Адвокат Иван Павлов прокомментировал законодательную инициативу Следственного комитета о расширении средственной тайны. На прошлой неделе СКР опубликовал законопроект, который предлагает расширить применение статьи 310 УК РФ о неразглашении тайны следствия и ввести ответственность уже на стадии сообщения о преступлении.
«Очевидно, что это продолжение тренда на закрытость всего, что происходит в кабинетах правоохранителей. Уверен, что наши процессуальные оппоненты хотели бы закрыть от общественного внимания и судебную стадию. Но для этого придётся слишком сильно менять основы судопроизводства – и прежде всего упразднить принцип гласности судебного разбирательства»
, – пишет Иван Павлов на сайте «Адвокатской улицы».
По словам защитника, в нынешней ситуации система часто «включает задний ход», когда общественность публично обличает абсурдность решений и действий.
Иван Павлов отмечает, что законопроект не предлагает как-либо восполнить пробел в законодательстве, которые неопределенно трактует, по каким именно делам можно брать подписку о неразглашении. Закон не только не дает четких объяснений, но не содержит даже примерных ориентиров, которыми должен руководствоваться следователь.
«К сожалению, это опасный тренд, который уводит нас в сторону от построения правового государства и становления независимого суда»
, – уверен Иван Павлов.
Иван Павлов выступал защитником в деле экс-журналиста Ивана Сафронова. Против Павлова было возбуждено дело по статье о разглашении тайны следствия, из-за чего он покинул Россию.