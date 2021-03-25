Давил на следствие и суд: Минюст призвал лишить Ивана Павлова статуса адвоката

Петербургское отделение Министерства юстиции обратилось в Адвокатскую палату с требованием лишить Ивана Павлова адвокатского статуса за «признаки политической деятельности» и якобы имевшие место многократные нарушения адвокатской этики — в частности, защитник якобы оказывал давление на следствие и суд, необъективно рассказывая СМИ о делах, которые он ведет.

«Установлены факты попыток Павлова И.Ю. оказать давление на следствие и суд путем односторонней подачи сведений в средствах массовой информации и представления общественности искаженных данных по вопросам расследования уголовного дела», — цитирует представление Минюста «Интерфакс».

Кроме того, ведомство считает, что рассказывая о своих делах и других процессах Павлов и связанные с ним юристы, в том числе ныне распущенной «Команды 29»*, занимались политической деятельностью, так как подрывали «доверие к власти, судам и правоохранительным органам».

Сам Павлов представил Адвокатской палате свои объяснения, в которых отрицает все претензии со стороны Минюста и призывает прекратить это разбирательство. Он настаивает на том, что в его действиях не было нарушений адвокатской этики или закона, а его комментарии по судебным разбирательствам были объективными:

«Закон не предусматривает ограничений для защитника в его возможности по просьбе своего доверителя отвечать на вопросы представителей средств массовой информации, если при этом не разглашается охраняемая законом тайна», — разъяснил защитник.

Павлов также утверждает, что в том же деле Карины Цуркан, претензии к освещению которого приводит Минюст, ангажированной была сторона обвинения.

Кроме того, Павлов отрицает обвинения Минюста в том, что он якобы получал средства из-за рубежа, и поясняет, что невозможно говорить об «иностранном финансировании» «Команды 29», так как это было неформальное объединение, и деньги, получаемые отдельными его членами, нельзя воспринимать как спонсирование всей структуры.

Министерство юстиции с подачи следователей ФСБ уже неоднократно требовало от Адвокатской палаты привлечь Павлова к различным формам дисциплинарной ответственности, однако до сих пор организация не удовлетворила ни один запрос ведомства.

*Российские власти усматривают связь между «Командой 29» и чешской Společnost Svobody Informace, которая признана в России «нежелательной организацией». Павлов эту связь отрицает.