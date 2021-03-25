Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 14:56

Давил на следствие и суд: Минюст призвал лишить Ивана Павлова статуса адвоката

Минюст обвиняет Павлова в нарушениях адвокатской этики и давлении на следователей ФСБ. Сам он с этим категорически не согласен

Фото: "Команда 29"

Иван Павлов

Петербургское отделение Министерства юстиции обратилось в Адвокатскую палату с требованием лишить Ивана Павлова адвокатского статуса за «признаки политической деятельности» и якобы имевшие место многократные нарушения адвокатской этики — в частности, защитник якобы оказывал давление на следствие и суд, необъективно рассказывая СМИ о делах, которые он ведет.

«Установлены факты попыток Павлова И.Ю. оказать давление на следствие и суд путем односторонней подачи сведений в средствах массовой информации и представления общественности искаженных данных по вопросам расследования уголовного дела», — цитирует представление Минюста «Интерфакс».

Кроме того, ведомство считает, что рассказывая о своих делах и других процессах Павлов и связанные с ним юристы, в том числе ныне распущенной «Команды 29»*, занимались политической деятельностью, так как подрывали «доверие к власти, судам и правоохранительным органам».

Сам Павлов представил Адвокатской палате свои объяснения, в которых отрицает все претензии со стороны Минюста и призывает прекратить это разбирательство. Он настаивает на том, что в его действиях не было нарушений адвокатской этики или закона, а его комментарии по судебным разбирательствам были объективными:

«Закон не предусматривает ограничений для защитника в его возможности по просьбе своего доверителя отвечать на вопросы представителей средств массовой информации, если при этом не разглашается охраняемая законом тайна», — разъяснил защитник.

Павлов также утверждает, что в том же деле Карины Цуркан, претензии к освещению которого приводит Минюст, ангажированной была сторона обвинения.

Кроме того, Павлов отрицает обвинения Минюста в том, что он якобы получал средства из-за рубежа, и поясняет, что невозможно говорить об «иностранном финансировании» «Команды 29», так как это было неформальное объединение, и деньги, получаемые отдельными его членами, нельзя воспринимать как спонсирование всей структуры.

Министерство юстиции с подачи следователей ФСБ уже неоднократно требовало от Адвокатской палаты привлечь Павлова к различным формам дисциплинарной ответственности, однако до сих пор организация не удовлетворила ни один запрос ведомства.

*Российские власти усматривают связь между «Командой 29» и чешской Společnost Svobody Informace, которая признана в России «нежелательной организацией». Павлов эту связь отрицает.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Евгений Стычкин: я признаю только свою правду и умею её неплохо доказывать

Расследование 1 день назад

Полный дурдом: Как руководство психиатрических центров Москвы связано с «Единой Россией»

Общество 2 дня назад

Одна Сатана: Супруги-сатанисты убивали и ели других поклонников дьявола

Расследование 2 недели назад

Глава «Новатэка» Михельсон переписал пентхаус в 1,5 млрд рублей на предполагаемую молодую жену

Политика 2 недели назад

Своей земли не отдадим ни пяди?

Расследование 2 недели назад

Миллиардеры и лоббисты: Чем запомнятся депутаты Госдумы VII созыва

Политика 22 минуты назад

«Путин вполне может всех удивить»: Политолог объяснил нежелание президента говорить о новом сроке

Общество 31 минуту назад

«Это травма ребёнку»: Недовольные соседи девушки-инвалида потребовали усыпить ее щенка

Политика 58 минут назад

Навальный стал обладателем исторической сабли

Общество 1 час назад

Детский психолог: Замкнутый ребенок может прийти в школу с оружием

Общество 1 час назад

Тишковец: первый снег в Центральной России выпадет уже на следующей неделе

Общество 1 час назад

Тимура Бекмансурова арестовали на два месяца прямо в больнице

Общество 2 часа назад

Россия снимает ограничения на полеты в четыре страны

Общество 2 часа назад

ЕГЭ по математике может снова стать обязательным. На этом настаивает Рособрнадзор

Общество 3 часа назад

Врачей не хватает. Минздрав просит вернуться ушедших на пенсию и на карантин

Общество 3 часа назад

Убившие подростка под Рязанью рассказали, что хотели исполнить оккультный ритуал

Общество 4 часа назад

Пермский стрелок Тимур Бекмансуров полностью признал вину

Политика 4 часа назад

«Уныло, как московская осень»: Политолог оценил заявления Путина

Общество 4 часа назад

Жителя Ингушетии обвинили в реабилитации нацизма за негативный отзыв о Дне Победы

Общество 4 часа назад

Как не ошибиться с выбором зимних шин

Общество 5 часов назад

Антимонопольная служба выступила против обязательной предустановки ряда российских приложений

Общество 5 часов назад

Главу «Альянса врачей»* Анастасию Васильеву приговорили к году ограничения свободы

Политика 5 часов назад

Захарова: Талибан* приедет в Москву на консультацию

Без рубрики 5 часов назад

Жуткий смог в Екатеринбурге: люди жалуются, что им нечем дышать

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика