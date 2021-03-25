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В России новые антирекорды: больше 36 тысяч заболевших и 1 036 смертей

Обновлены абсолютные максимумы. Заболеваемость выросла на 2,5 тысячи за сутки, две тысячи из которых дала Москва

Фото: Скриншот

Согласно данным оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса при правительстве, в России установлен новый абсолютный максимум по числу заболевших ковидом за сутки — 36 339 новых случаев. Это почти на 2,5 тысячи больше заболевших, чем было накануне, и на две тысячи больше, чем предыдущий максимум трехдневной давности.

При этом выздоровели 25 895 человек, а умерли 1 036 пациентов с ковидом — это также новый антирекорд. Предыдущий максимум по смертности был установлен накануне — 1 028 случаев.

Рост числа новых случаев во многом обеспечен за счет московских показателей. В столице за сутки выявили 7 897 новых случаев ковида — на две тысячи больше, чем днем ранее. Выписаны 4 272 человек, а умерли 77 человек. За сутки в Москве госпитализирован 1 531 человек, а 651 по-прежнему остаются на аппарате ИВЛ, уточняет столичный оперштаб.

В Санкт-Петербурге 3 280 новых случаев при 2 987 выздоровевших и 68 смертях. В Подмосковье — 2 318 заболевших (спад), 1 994 заболевших и 21 смерть (при среднемесячном показателе в районе 10 летальных исходов в сутки).

Из числа других регионов по абсолютному количеству заболевших в лидерах по-прежнему:

  • Нижегородская область (737),
  • Свердловская область (610),
  • Ростовская область (583),
  • Воронежская область (709),
  • Красноярский край (541),
  • Самарская область (937),
  • Пермский край (617),
  • Республика Крым (621),
  • Республика Башкортостан (670).
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