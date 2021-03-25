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Минпросвещения: В российских школах объявят каникулы с 30 октября по 7 ноября

Ранее в России дни с 30 октября по 7 ноября объявили нерабочими из-за эпидемиологической ситуации с коронавирусом

Фото: Global Look Press

В российских школах объявят каникулы с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минпросвещения.

«В Минпросвещения готовят документ, рекомендующий школам объявить дни с 30 октября по 7 ноября каникулами и добавить их к каникулярным дням, которые идут по графику», – говорится в сообщении.

В документе отмечается, что для школ, работающих по модульной системе, неделя отдыха начинается 15 ноября, таким образом, нерабочая неделя для них приплюсуется к действующей каникулярной сетке.

В регионах, где нерабочий период будет объявлен раньше 30 октября, Минпросвещения рекомендует и эти дни включить в каникулы. Школам при этом нужно будет предусмотреть корректировку образовательных программ.

Подчеркивается также, что дистанционного обучения в эти дни не предусматривается.

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