Минпросвещения: В российских школах объявят каникулы с 30 октября по 7 ноября

В российских школах объявят каникулы с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минпросвещения.

«В Минпросвещения готовят документ, рекомендующий школам объявить дни с 30 октября по 7 ноября каникулами и добавить их к каникулярным дням, которые идут по графику», – говорится в сообщении.

В документе отмечается, что для школ, работающих по модульной системе, неделя отдыха начинается 15 ноября, таким образом, нерабочая неделя для них приплюсуется к действующей каникулярной сетке.

В регионах, где нерабочий период будет объявлен раньше 30 октября, Минпросвещения рекомендует и эти дни включить в каникулы. Школам при этом нужно будет предусмотреть корректировку образовательных программ.

Подчеркивается также, что дистанционного обучения в эти дни не предусматривается.