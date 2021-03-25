Тайна смерти министра ЧС, предвыборные страсти, Миллион призов для онлайн-голосования. Итоги недели

На этой неделе все новости однозначно затмила гибель главы МЧС Евгения Зиничева. Разумеется, смерть любого человека — это трагедия. В первую очередь для родных, а также, наверное, для простившегося с ним Владимира Путина, ведь этот человек охранял его 10 лет.

С одной стороны писать про умершего плохо — дурной тон, но с другой — писать хорошо о наших министрах тоже чаще всего довольно сложно. Тихий был человек, непубличный, ничего мы о нем толком не знали, а 99% россиян вряд ли вообще слышали его фамилию. Если сомневаетесь, попробуйте сейчас без гугла назвать фамилию министра юстиции. Едва ли получится.

И мы бы не стали особо говорить о Зиничеве, если бы не могильный пиар, который развели власти, хотя надо отдать им должное — могли бы растянуть это до самых выборов, но вроде закончили. Кроме невероятного количества ботов в соцсетях, рассказывающих, какой это потрясающий был человек (может и был, но как они все об этом узнали?), операцию с посмертной героизацией провели и в Кремле. Путин дал Героя России, а Симоньян опубликовала оперативно разработанную версию гибели министра, из которой следовало, что он «рванул» за падающим оператором. МЧС написало, что всё это происходило на учениях.

Другие версии Песков назвал «кощунственными».

Проблема в том, что некощественную официальную версию не подтвердило ни одно независимое издание — все пишут, что все произошло на водопаде в сотнях километров от учений, где, судя по всему, снимали фильм про МЧС. Дальше версии расходятся: то ли министр пытался спасти подскользнувшегося оператора, то ли оператор пытался спасти подскользнувшегося министра — некоторые источники говорят, что всё произошло настолько быстро, что понять, кто за кого хватался было невозможно — просто оба вместе упали.

Но было на это неделе у властей и другое занятие: они боролись с «Умным голосованием» Навального. Блокировали, прятали в поиске, ломали интернет, угрожали Apple, Google и другим международным компаниям, чьей инфраструктурой пользуется команда Навального.

Посмотрев на всю эту вакханалию с блокировками иностранных DNS Христо Грозев даже дал прогноз, что зарубежный сегмент интернета в России замедлят до минимума — ну, то есть, будем ловить сигнал из-за кордона, как это делали наши отцы и праотцы во времена СССР. В эту картину укладывается и новая маркировка для иностранных компаний-«нарушителей закона».

И хотя Роскомнадзор испытывает вполне системные средства блокировки и давления, пока они направлены только на «Умное голосование». Его сторонников обходит полиция, а за наклейки с ним и посты в Facebook сажают в СИЗО. Захарова начала по субботам на полном серьезе выдавать, что финансируют его все страны ЕС и США через зарплату россиян, работающих в российских посольствах (и все они, конечно, завербованы — предатели и шпионы по умолчанию), а стоит за всем этим Пентагон.

Нельзя, конечно, не отметить, что по какой-то причине это всё звучит именно по субботам. И тут, конечно, вспоминается прошлогодний пост представителя МИД про «Основной инстинкт» и президента Вучича, который чуть не обернулся дипломатическим скандалом (тогда извинялся лично Путин). Любовь Соболь, комментируя слова Захаровой, лишь посоветовала закусывать: представьте, сидят в Пентагоне генералы и прожженные ЦРУшники и спорят, голосовать в Удмуртии за коммуниста или за ЛДПРовца.

Ну и надо же понимать, что это всё личное. Памфилова уже объяснила, что американцы пытаются уничтожить репутацию российских выборов, чтобы отвлечь внимание от прошлогодних выборов президента США. И хотя о них, кажется, уже все 10 раз забыли, версия заслуживает внимание, ведь отчетливо видна рука Запада: три бородатых Бориса Вишневских — видно, что лично Байден придумывал, уличенный в воровстве Басманным судом глава избиркома Тувы — явно происки Госдепа, молчание ЦИК за неделю до выборов о результатах проверки подготовки тотальных фальсификаций в Королеве — очевидно, ЦРУ глушит сигнал, чего уж говорить про предложение студентам СПбГУ «немножко пофальсифицировать выборы» за 15 тысяч рублей — по всей видимости, задействовал свои старые связи Макфол.

В преддверии выборов каждый делает что может: КПРФ привычно призывает расстреливать педофилов, пока «Единая Россия» вносит в Госдуму законопроект о пожизненном заключении для них (для педофилов). Тут, правда, стоит отметить, что подобный законопроект туда вносили минимум года три назад, но почему-то та же ЕР его за это время не приняла. Более того, инициатива частично уже имплементирована в УК.

А на фоне вызывающих заявлений Максима Шевченко на госканалах с его РПСС, кажется, почти отсутствующей в регионах, «Яблоко» заявило, что его депутаты откажутся от всех полагающихся им привилегий и части зарплаты, чтобы жить как средние москвичи и не отрываться от народа. Правда вот шансов пройти в парламент у обеих партий не слишком много.

Но куда им все до фортелей, которые выдает перед выборами власть. Путин с Лукашенко выступили с очередным актом многолетней премьеры пьесы «Интеграция». Сделали много громких заявлений о намерении подписать документы о сближении, которые они были намерены подписать уже много лет подряд.

Эти документы, кажется, не содержат ничего по-настоящему прорывного вроде введения общего парламента или общей валюты, а отраслевую интеграцию, которая там есть, реализовать должны ещё очень не скоро.

Другой весьма интересный процесс — это электронное голосование, которое, судя по цифрам, нужно только москвичам. Если в регионах голосовать онлайн собираются лишь 3-8%, то в Москве чуть ли не 22%. Из чего сложилась такая разница — непонятно. Надо понимать, что в абсолютных цифрах в столице это 1,6 млн человек. Даже в Ростове, к которому прикрепили все 600 тысяч жителей Донбасса с российскими паспортами, сопоставимых долей и цифр нет.

Остается лишь наблюдать и сравнивать результаты голосования в интернете и на участках, иначе зачем всех так упорно сгоняли?