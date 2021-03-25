Высшие чиновники в России иногда погибают. Дела об обстоятельствах их смерти могут рассматриваться годами. Однако уже на следующий день после гибели Евгения Зиничева под Норильском пресс-секретарь президента Дмитрий Песков вышел к прессе и доложил: «есть только одна реальная версия».

Имелась ввиду та, в которой Зиничев погиб героем, пытаясь спасти сорвавшегося в водопад кинорежиссера. Альтернативные варианты, о которых рассказали несколько СМИ (якобы, режиссер пытался спасти министра, а не наоборот) Песков объявил «кощунственными».

– А какого ответа вы ещё ожидали? – удивляется бывший сотрудник охраны, работавший с Горбачевым и Ельциным, но настоявший на анонимности, – В таких делах вам всегда будет предъявлена та версия, которая устраивает государство. Если сказать, что федеральный чиновник такого уровня погиб как-то иначе, по неосторожности упал в водопад, это кидает тень на всю систему. Возможно, будет расследование. Возможно, лет через 10 будут сделаны какие-то выводы. Но результатов вы не узнаете, потому что на них, скорее всего, будет гриф «гостайна». Я сомневаюсь в правдивости основной версии, которая говорит, что министр сам прыгает в пропасть. Но если бы вы меня спросили официально, я бы ответил: без комментариев. Копаться в этих делах – пользы никакой.