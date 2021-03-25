"О том как погиб Зиничев, мы никогда не узнаем". Эксперты и инсайдеры сомневаются в официальной версии трагедии
Глава МЧС мог уйти из жизни только как герой. Альтернативные версии в Кремле почти сразу объявили “кощунственными”
Высшие чиновники в России иногда погибают. Дела об обстоятельствах их смерти могут рассматриваться годами. Однако уже на следующий день после гибели Евгения Зиничева под Норильском пресс-секретарь президента Дмитрий Песков вышел к прессе и доложил: «есть только одна реальная версия».
Имелась ввиду та, в которой Зиничев погиб героем, пытаясь спасти сорвавшегося в водопад кинорежиссера. Альтернативные варианты, о которых рассказали несколько СМИ (якобы, режиссер пытался спасти министра, а не наоборот) Песков объявил «кощунственными».
– А какого ответа вы ещё ожидали? – удивляется бывший сотрудник охраны, работавший с Горбачевым и Ельциным, но настоявший на анонимности, – В таких делах вам всегда будет предъявлена та версия, которая устраивает государство. Если сказать, что федеральный чиновник такого уровня погиб как-то иначе, по неосторожности упал в водопад, это кидает тень на всю систему. Возможно, будет расследование. Возможно, лет через 10 будут сделаны какие-то выводы. Но результатов вы не узнаете, потому что на них, скорее всего, будет гриф «гостайна». Я сомневаюсь в правдивости основной версии, которая говорит, что министр сам прыгает в пропасть. Но если бы вы меня спросили официально, я бы ответил: без комментариев. Копаться в этих делах – пользы никакой.
Прыгнул со скалы
О том, что Евгений Зиничев погиб, спасая человека во время учений, первым рассказал телеграм-канал «112»:
Глава канала Russia Today Маргарита Симоньян добавила подробностей:
«Они с оператором стояли на краю выступа. Оператор поскользнулся и сорвался в воду. Очевидцев было достаточно – никто не успел даже сообразить, что произошло, как Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступающий камень». Сухое сообщение пресс-службы МЧС, которое вышло в тоже время, ничего к сказанному не добавило и ничем его не опровергло.
Потом выяснилось, что есть неточности. «Оператором» оказался известным кинорежиссером Александром Мельником. А скалистая местность, где можно удариться о камни, обнаруживается на карте минимум в 88 километрах от официального места учений – города Дудинки.
Если это были учения, то что там делал кинорежиссер? А если он снимал фильм в партнерстве с МЧС, то где бюрократические следы этого партнерства? На сайте Госзакупок у «МЧС-медиа» нет свежих контрактов на съемку фильмов (последний тендер на мультимедийные продукты был объявлен в 2019 году). Госзаказов от МЧС у кинокомпании Мельника «Андреевский флаг» тоже не обнаруживается. Гендиректор этой компании, сын режиссера Антон Мельник, отвечать на вопрос «Собеседника» не стал.
«Кощунственные» версии о гибели сообщили Readovka и телеграм-канал «Борус» (который почти сразу удалил свой пост). В них говорилось о том, что поездка на водопад носила развлекательно-туристический характер. И что первым сорвался Зиничев, а режиссер попытался его спасти. Еще раньше «Собеседнику» стала известна совсем другая версия трагедии. Приводить мы ее не будем (нет документальных подтверждений). Но в ней также говорилось, что Александр Мельник упал в пропасть вторым.
"Охране грозит статья, вплоть до госизмены"
Маргарита Симоньян написала, что на месте трагедии было много свидетелей. Были ли среди них сотрудники личной охраны Зиничева? И как они себя чувствовали, в тот момент, когда министр самостоятельно бросался в воду?
– По регламенту главе МЧС не положена государственная охрана, – отвечает президент «Национальной ассоциации телохранителей» Дмитрий Фонарев, – но это не значит, что ее не было. Охрану министру могут выделить на коммерческих условиях, если так решат в министерстве. Профессиональны должны обеспечивать безопасность охраняемого лица везде – во время работы и во время отдыха. Даже если он полетит на Луну. Когда наш президент ныряет под воду и летает на самолетах, надо понимать, что все эти мероприятия обеспечиваются. Когда происходит летальный ущерб, как мы называем это на профессиональном языке, охрана несет прямую ответственность, вплоть до статьи «госизмена». Зиничев – настоящий военный министр, генерал армии с самостоятельным опытом работы в ФСО. Неужели такой человек никак не охраняется?
По словам Дмитрия Фонарева, после таких инцидентов рассматриваются все версии, вплоть до убийства.
– А вдруг человека толкнули? Это не праздный вопрос. Когда погибает охраняемое лицо, первые кого ищут – это охрана. Мы к этому нормально относимся, с пониманием. Первое правило – ищи крысу, как говорится.
На следующий день после гибели Евгению Зиничеву было присвоено звание Героя России. Указ подписал Владимир Путин, который назвал случившееся своей «личной утратой».