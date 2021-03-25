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Камни и скалы: Предположительное место гибели главы МЧС Зиничева попало на фото

Зиничев прыгнул в воду за режиссером, который сорвался со скалы, но ударился о выступающий камень

Фото: Google Maps

Предположительное место гибели главы МЧС

На карты Google попало предположительное место гибели главы Министерства чрезвычайных сил России (МЧС) Евгения Зиничева. На снимках и кадрах со спутника видно, что там находится озеро, окруженное скалами.

По данным СМИ, трагический инцидент произошел на озере Лама в районе заповедного плато Путорана. Это место находится примерно в 120 км от Норильска и является местной достопримечательностью, куда регулярно возят высокопоставленных гостей.

Как сообщили в МЧС, Зиничев погиб «при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека». Глава RT Маргарита Симоньян сообщила, что Зиничев пытался спасти упавшего в воду оператора, но ударился головой о камни.

В пресс-службе МЧС сообщили, что Зиничев погиб, спасая известного кинорежиссёра Александра Мельника. Мельник работал на месте проведения межведомственных учений, проводимых по линии МЧС России. Сообщается , что режиссер приехал в Норильск, чтобы выбрать место съемок своего нового документального фильма, посвященного развитию Арктики и Северного морского пути. Мельник также погиб.

По некоторым данным, министра и режиссера экстренно госпитализировали на вертолете, но оба скончались в пути.

Зиничев занимал пост главы МЧС с 18 мая 2018 года. Временно исполнять обязанности главы МЧС России будет его первый заместитель, генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян.

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