Камни и скалы: Предположительное место гибели главы МЧС Зиничева попало на фото

Как сообщили в МЧС, Зиничев погиб «при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека». Глава RT Маргарита Симоньян сообщила, что Зиничев пытался спасти упавшего в воду оператора, но ударился головой о камни.

В пресс-службе МЧС сообщили, что Зиничев погиб, спасая известного кинорежиссёра Александра Мельника. Мельник работал на месте проведения межведомственных учений, проводимых по линии МЧС России. Сообщается , что режиссер приехал в Норильск, чтобы выбрать место съемок своего нового документального фильма, посвященного развитию Арктики и Северного морского пути. Мельник также погиб.

По некоторым данным, министра и режиссера экстренно госпитализировали на вертолете, но оба скончались в пути.

Зиничев занимал пост главы МЧС с 18 мая 2018 года. Временно исполнять обязанности главы МЧС России будет его первый заместитель, генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян.