Валерий Соловей: После гибели Зиничева Путин усилил охрану высших чиновников

По сведениям политолога Валерия Соловья, гибель главы МЧС и бывшего охранника Путина Евгения Зиничева стала толчком к кардинальным переменам в верхах. В частности, президент лично распорядился взять всех высших чиновников под еще более пристальное наблюдение.

-Путин усилил охрану всех госчиновников, ссылаясь на прецедент с гибелью Зиничева, -прокомментировал политолог "Собеседнику". - Это не объявлялось, но Путин отдал распоряжение ФСО усилить охрану чиновников категории А. И это совсем не потому, что он печется о них, он опасается их нелояльности. Но у охраны есть такое свойство - особенно если она подчиняется ФСО: она вас охраняет или она вас конвоирует — этот вопрос всегда остается открытым. В данном случае она скорее конвоирует чиновников. У президента есть опасения по поводу лояльности его окружения. Кстати, и по этой причине он не хочет покидать Россию и не полетит даже в дружественный Таджикистан на встречу ОДКБ.