После выборов могут поменять правительство. Политический пасьянс от политолога Гращенкова

Многие эксперты сегодня сходятся на том, что реальность после выборов будет другой. Преобразования могут затронуть и властную вертиткаль. Свой прогноз "Собеседнику" дал политолог Илья Гращенков.

-После выборов сегодня действительно прогнозируется возможная смена правительства, - поделился с нами полиолог. - Это вполне укладывается во все последние решения и действия власти: чтобы новая Госдума, согласно новой Конституции, переутвердила новое правительство. Как минимум, стоит ожидать, что после голосования последует переформатирование правительства.

Как приход Мишустина был никем не прогнозируем, так и его уход может быть неожиданным, считает эксперт.

-Но объективно к нему претензий нет, рейтинг у него высокий, - отметил Илья Гращенков. - Но не знаю, насколько ему удалось стать самостоятельным главой правительства. Очевидно, что среди его замов есть более тяжеловесные фигуры, как например, Андрей Белоусов. Да и кабмин сейчас смешанный — в нем есть как люди Собянина, так и люди Медведева, так и ставленники финансово-промышленных групп. Поэтому чисто теоретически может произойти смена кабмина. Мы помним, что до назначения Мишустина, да и после него, циркулировал серьезный слух, что Мишустин - временная фигура, а реальный кандидат — Собянин. Но мое личное мнение, что Мишустин останется, а вот министров могут сменить, особенно либерального толка, которые остались от Медведева, как Силуанов, например, так как его монетаристские планы не очень согласуются с белоусовско-мишустинскими намерениями о том, что надо распечатать кубышку и вкладывать в национальную экономику. Думаю, если не глобальные, то точечные изменения после выборов могут быть.