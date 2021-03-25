Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 17:08

После выборов могут поменять правительство. Политический пасьянс от политолога Гращенкова

Усидит ли в кресле Михаил Мишустин и министры?

Фото: Instagram

Многие эксперты сегодня сходятся на том, что реальность после выборов будет другой. Преобразования могут затронуть и властную вертиткаль. Свой прогноз "Собеседнику" дал политолог Илья Гращенков.

-После выборов сегодня действительно прогнозируется возможная смена правительства, - поделился с нами полиолог. - Это вполне укладывается во все последние решения и действия власти: чтобы новая Госдума, согласно новой Конституции, переутвердила новое правительство. Как минимум, стоит ожидать, что после голосования последует переформатирование правительства.

Как приход Мишустина был никем не прогнозируем, так и его уход может быть неожиданным, считает эксперт.

-Но объективно к нему претензий нет, рейтинг у него высокий, - отметил Илья Гращенков. - Но не знаю, насколько ему удалось стать самостоятельным главой правительства. Очевидно, что среди его замов есть более тяжеловесные фигуры, как например, Андрей Белоусов. Да и кабмин сейчас смешанный — в нем есть как люди Собянина, так и люди Медведева, так и ставленники финансово-промышленных групп. Поэтому чисто теоретически может произойти смена кабмина. Мы помним, что до назначения Мишустина, да и после него, циркулировал серьезный слух, что Мишустин - временная фигура, а реальный кандидат — Собянин. Но мое личное мнение, что Мишустин останется, а вот министров могут сменить, особенно либерального толка, которые остались от Медведева, как Силуанов, например, так как его монетаристские планы не очень согласуются с белоусовско-мишустинскими намерениями о том, что надо распечатать кубышку и вкладывать в национальную экономику. Думаю, если не глобальные, то точечные изменения после выборов могут быть.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Политика 3 дня назад

Глеб Павловский: В острый момент Система пожертвует кем угодно

Общество 2 дня назад

В тюрьму за вирус: В России за три года нет ни одного оправдательного приговора по статье о заражении ВИЧ

Общество 3 дня назад

Цирк с конями: Как корреспондент "Собеседника" полюбил Жириновского за 500 рублей

Расследование 3 дня назад

Мэрия, МВД и школы: Где еще работала служба санобработки, чей сотрудник задержан по делу об отравлении арбузом из "Магнита"

Расследование 6 дней назад

Найден самый дорогой дом в России - за 40 млрд рублей. Фирма его владельца получала заказы от МИД и Управделами президента

Расследование 6 дней назад

Кто убил отца Александра Меня?

Политика 25 минут назад

Эксперты отметили схожесть карты фальсификаций на выборах с картой фальсификаций ковидной смертности

Политика 1 час назад

"Что-то будет, прямо витает в воздухе": Скурлатов сделал загадочное заявление о Путине

Политика 1 час назад

Путин принял участие в онлайн-голосовании, а Песков не увидел проблемы в очередях к УИКам

Общество 1 час назад

Генерал ФСБ рассказал, что будет с пойманным "воронежским стрелком"

Общество 2 часа назад

В будущем нейросеть сможет анализировать, что делают избиратели на участках

Общество 2 часа назад

В России начали производство вакцины AstraZeneca, но россиянам она доступна не будет

Общество 2 часа назад

В Москве арестовали обвиняемых в призывах к беспорядкам во время голосования

Политика 3 часа назад

NYT: Google угрожали уголовками на сотрудников в РФ, если они не удалят приложение "Навальный"

Общество 3 часа назад

Стало известно, кому Путин предложил выплатить по 50 тысяч рублей

Политика 3 часа назад

Валерий Соловей: После гибели Зиничева Путин усилил охрану высших чиновников

Общество 4 часа назад

Голосование строем и перепутанные кандидаты. Как проходят выборы в Сибири и на Дальнем Востоке

Происшествия 4 часа назад

Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве семьи и подрыве отдела полиции под Воронежем

Политика 5 часов назад

Школьников в первый день выборов в Госдуму массово вывели на экскурсии: им рассказывают об успехах властей и дарят подарки

Политика 5 часов назад

В Совфеде заявили о готовящихся фейках про нарушения на выборах со стороны Запада

Политика 5 часов назад

Apple объяснила удаление приложения "Навальный" требованиями властей

Политика 5 часов назад

Названа причина сбоя электронной системы голосования в Москве

Политика 5 часов назад

В первый день голосования перед участками возникли аномальные очереди

Общество 6 часов назад

Шантаж или закон: Apple и Google пригрозили наказанием за вмешательство в выборы

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика