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Политолог рассказал, чем Путин занимается на самоизоляции

Валерий Соловей не верит в официальное объяснение карантина президента

Неожиданный карантин Владимира Путина вызвал массу версий - от правдоподобных до фантастических. Ситуацию усугубили разночтения в комментариях от президента и его пресс-секретрря.

- Они ищут какой-то предлог и объяснение его исчезновению. И это получается все более неуклюже, - прокомментировал "Собеседнику" Валерий Соловей. - Никакие десятки человек в его окружении не заболели. По моим источникам, первая причина этой самоизоляции в том, что Путину нужно сделать хирургическую операцию, чтобы улучшить качество жизни. Я не знаю, какого характера, но она относительно несложная, и после нее быстрое восстановление. Вторая причина: Путин всегда во время общенациональных выборов, особенно когда есть угроза массовых волнений, предпочитает держаться подальше от Москвы. В этот раз он просто предал это гласности.

При этом объявить об операции для президента невозможно, уверен политолог.

-Тут и так уже волна слухов пошла с его неожиданной самоизоляцией, и с их расхождениями в комментариях с Песковым - нельзя же подкреплять их еще саморазоблачительным признанием про операцию, - считает Соловей. - Это Ельцин мог сказать, что ему предстоит операция и попросить россиян поддержать его. Владимир Владимирович не нуждается в этом. Это не только характер, но и стратегия, позволяющая все и всех контролировать.

Почему Путин ушел на самоизоляцию? Все версии, кроме официальной
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