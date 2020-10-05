Почему Путин ушел на самоизоляцию? Все версии, кроме официальной
Новый локдаун, будущие митинги и шаманизм... “Собеседник” попытался не пропустить ни одной трактовки (даже самой экстравагантной)
Об уходе президента на самоизоляцию невозможно не знать. Об этом было объявлено три раза подряд. Сначала на встрече с олимпийцами в Кремле самим Путиным. Затем в сообщении на официальном сайте президента России. И снова Путиным на совещании с Правительством.
“Заболел человек в моем самом близком окружении”, - пояснил Путин.
Российский лидер почти никогда не говорит о своем здоровье, медицинских процедурах или рекомендациях врачей, поддерживая имидж "железного человека". Однако, сейчас на этом был явно сделан акцент.
Путин не хочет ехать на Совет ОДКБ
Самая популярная версия из неофициальных - Владимир Путин уклоняется от поездки на заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ и Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которые назначены на 15–17 сентября в Душанбе. Там могут быть подняты трудные для России вопросы, касающиеся, например, войны в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном.
-Учитывая скрытность президента, ничего подобного Кремль никогда не сообщал (вряд ли не было случаев контактов за полтора года). Похоже на желание найти повод не ехать в Душанбе (или точнее оставаться в России). Удобный ковид, - рассуждает в разговоре с “Собеседником” политолог Татьяна Становая.
Избегает силовой провокации в Душанбе
Политолог Станислав Белковский считает, что причиной послужила бдительность службы безопасности.
- Вроде бы РФ-президент под благоковидным предлогом решил уклониться от лично-очного участия в саммите ОДКБ, который должен пройти 16-17 сентября 2021 в Душанбе, - пишет Белковский в своем Telegram-канале, - Реальная же причина - типа соображения безопасности. А то мало ли что там, в Таджикистане, может случиться в наши-то времена? Вдруг - провокация американцев и/или исламистов? Впрочем, от прежних версий мы тоже нимало не отказываемся. Смотрим, следим.
Остерегается митингов после выборов в Госдуму
Блогер Андрей Нальгин считает, что разгадка - во внутренней политике.
- Мы имеем дело, скорее, с желанием Владимира Путина уйти на время в тень. Всё, что натворят «силовики» в его отсутствие – как бы и не в зоне ответственности первого лица, - пишет Нальгин в ЖЖ.
- Получается, в России власти собираются всерьёз повторить белорусский сценарий после выборов? Но зачем, если протестный потенциал в нашей стране остаётся на очень скромных отметках, не идущих ни в какое сравнение с 2010-2011 гг.? Или просто уже нужен формальный повод для перехода к открытой диктатуре? - задается вопросом блогер.
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Скрывает серьезную болезнь
Анонимный автор Telegram-канала “Генерал СВР”, под которым подозревают бывшего профессора МГИМО Валерия Соловья, в очередной раз запускает волну слухов о болезни президента:
- В первые дни осени его состояние здоровья стало ухудшаться, и это стало чуть ли не основной причиной посещения шаманского обряда в начале прошлой недели, - говорится в сообщении канала.
-По причине ухудшения здоровья Путин отменил поездку в Санкт-Петербург и до октября в крупных мероприятиях участие принимать, скорее всего, не будет. По нашим данным, Путину в скором времени предстоит пройти медицинские процедуры и манипуляции, которые призваны если не улучшить, то, по крайней мере, стабилизировать его состояние, - пишет под именем Генерала СВР, скорее всего, сам Валерий Соловей.
Создает себе имидж простого человека
По словам политолога Сергея Мошкина, уход на самоизоляцию должен положительно отразиться на образе Путина.
-В данном случае, мне кажется, самоизоляция Путина может сыграть в плюс. Это такое очеловечивание президента. Он тоже может заболеть, и ему тоже необходимо беречь здоровье, – отмечает эксперт в интервью агентству Новый день.
Критикует качество российской вакцины
Журналист и кандидат от партии РПСС Максим Шевченко считает, что причиной всему - несовершенство российской вакцины от коронавируса.
- А ведь это прямой вотум недоверия, вынесенный тем, кто продвигал вакцинацию, как единственное спасение. Фактически Путин сказал, что, несмотря на вакцинацию, он может заболеть и не верит в эффективность вакцин, пишет он в своем Telegram-канале.
Готовит новый локдаун
Политолог и социальный психолог Алексей Рощин считает, что после Путина на новую самоизоляцию могут отправиться все россияне
-Ужесточение ковидных ограничений может начаться уже на следующей неделе. Путин сам ушел, и это получается такое моральное основание для тех, кто станет возражать против очередного локдауна: сам президент ушел, а вы не хотите. Скорее всего, тотального локдауна, принудительной вакцинации и QR-кодов нам не избежать, - говорит специалист в интервью Ura.ru
Просто хочет отдохнуть
По словам политолога Глеба Павловского, Путин скрывается перед выборами от назойливых просителей.
-У Путина меняется положение в нынешней системе. Раньше всем нужно было его вмешательство в тот или иной процесс. И все рвались к нему, чтобы сделать вопрос разрешимым. Сегодня происходит наоборот - вмешательство Путина делает любой вопрос неразрешимым. После одних людей вокруг него начинают клубиться их оппоненты с противоположными предложениями, и в итоге все вязнет. Он вынужден в этом участвовать. Он устает от этого, -рассуждает политолог.
-Мы не можем представить, что такое 20 лет в Кремле. Это огромные перегрузки. Думаю, что кто нибудь рядом с ним действительно заболел, а он использует это повод для того, чтобы послать всех нафиг, - говорит Павловский в интервью “Дождю” (признан в России иностранным агентом).