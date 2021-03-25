"Нашел повод не ехать в Душанбе": Политолог оценила самоизоляцию Путина

Новость о самоизоляции президента Владимира Путина хоть и не была неожиданностью — о возможности такого решения из-за участившихся случаев заболевания коронавирусом в его окружении российский лидер предупреждал ещё накануне — однако выглядит довольно «странной», считает политолог Татьяна Становая.

Напомним, что о самоизоляции президента Кремль сообщил самостоятельно в пресс-релизе, посвященном его разговору с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Также в нем было указано, что Путин не сможет в этой связи принять участие в саммите ОДКБ и ШОС, который должен пройти в Душанбе.

«Учитывая скрытность президента, ничего подобного Кремль никогда не сообщал (вряд ли не было случаев контактов за полтора года), — рассуждает Становая. — Похоже на желание найти повод не ехать в Душанбе (или точнее оставаться в России). Удобный ковид».

Эксперт также не исключает, что это может свидетельствовать также о том, что президент «банально подхватил вирус».