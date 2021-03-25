Снова в бункер. Путин самоизолировался

Президент России Владимир Путин сообщил, что в связи с участившимися случаями заражения коронавирусом в его окружении он принял решение уйти на самоизоляцию. Об этом говорится в заявлении на сайте Кремля.

Уточняется, что самоизоляция главы государства продлится в течение «определённого периода времени».

Сообщение опубликовано в формате релиза о переговорах Путина с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. В частности, уточняется, что по этой причине в саммите ОДКБ и ШОС в Душанбе российский лидер будет участвовать онлайн.

Напомним, что Владимир Путин вакцинировался от коронавируса ещё в марте 2021 года. О ревакцинации президента не сообщалось.