Станислав Белковский: Начинается закулисная борьба за пост Собянина

На минувшей неделе неожиданно вновь возникла тема о том, кто может стать следующим мэром столицы. Sobesednik.ru обсудил возможных кандидатов с политологом Станиславом Белковским.

Шансы Кириенко, Шувалова и Мишустина

– С чего вдруг вообще возникла эта тема?

– Потому что полномочия Сергея Семеновича Собянина истекают в сентябре 2023-го и все вдруг вспомнили, что еще в 2015-м были приняты поправки к законодательству, согласно которым руководитель субъекта Федерации не может занимать свою должность более двух сроков подряд. И Собянин должен в 2023-м уходить. Поэтому и стали анализировать: а кто же будет?

Эта полемика возникла еще в связи с тем, что группа депутатов Госдумы, (представители всех фракций), неформальным лидером которой стал известный депутат Александр Хинштейн, обратилась к властям Москвы с призывом увековечить память Юрия Лужкова.

И вот сейчас уже начинается закулисная борьба – кто придет на смену Собянину. И активно муссируется другой вопрос – а, собственно, а куда же денется Сергей Семенович? Ведь он-то видит себя преемником Владимира Путина (ну, не уходить же ему в полном расцвете сил на понижение?), но так думают далеко не все...

– А он и впрямь может рассчитывать стать преемником?

– Думаю, вопрос о преемнике будет еще долго решаться. Но, судя по всему, к сентябрю 2023-го будет хороший повод этот вопрос уже и решить, поскольку надо же будет Сергея Семеновича Собянина куда-то двигать.

Думаю, его вполне могут подвинуть на пост первого вице-премьера в нынешнем правительстве и потом (как Медведев в 2007-м) с этого поста он может стать преемником президента. Или не стать им. Если же он им заведомо не становится, тогда ему нет никакого смысла переходить в федеральное правительство, а лучше возглавить какую-нибудь крупную корпорацию типа Газпрома.

– Какие фигуры, на ваш взгляд, могут рассчитывать на пост мэра столицы?

– Как всегда, мэром может стать кто угодно. На поверхности я вижу трех кандидатов.

Сергея Кириенко, который баллотировался в мэры еще в 1999-м, и этот гештальт надо закрывать, тем более, это было бы хорошим пактом между Собяниным и кланом Ковальчуков, к которому Кириенко принадлежит.

Не случайно, думаю, в последние две недели нарастают слухи, что сын Сергея Владиленовича – Владимир Сергеевич Кириенко (который сейчас работает первым вице-президентом «Ростелекома») – придет на очень важный пост в мэрию. Подтвердятся эти слухи или нет, пока непонятно, но, если придет, значит, такой пакт все же намечается.

Следующий кандидат, думаю, – Игорь Иванович Шувалов, ныне глава госкорпорации ВЭБ.РФ, который после отставки Юрия Лужкова в 2010-м рассматривался в качестве кандидата в мэры. Но проиграл эту конкуренцию Собянину.

И наконец, если преемником Владимира Путина не становится нынешний премьер Михаил Мишустин, то он тоже мог бы стать блестящим мэром Москвы…

Мишустину надо или уходить в преемники Путина, или находить себе запасной аэродром. Мэр Москвы – это прекрасный запасной аэродром.

Медведев может занять пост Лаврова, а Володин – сохранить место спикера Госдумы

– Какие еще вам видятся перестановки? Вы по-прежнему считаете, что Володин больше не будет спикером Госдумы а его место займет Дмитрий Медведев?

– Дмитрий Медведев продолжает позиционироваться как идеолог российской внешней политики. И почему бы ему не стать министром иностранных дел вместо Сергея Лаврова, если последний перейдет на пост президентского сенатора и члена Совета Федерации, что, я думаю, может, в этом году случиться.

А вот Вячеслав Володин как раз вполне возможно, что и останется спикером.

– Но «Единая Россия уже начала чистки своих рядов» перед грядущими выборами...

– Чистка в «Единой России» – это замена людей Вячеслава Володина на людей Сергея Кириенко, его основного аппаратного оппонента. Так что, если Володин и остается спикером, то былой власти и влияния на нижнюю палату парламента у него уже не будет. Большинство депутатов и лидеров фракции будут замыкаться непосредственно на подразделения внутренней политики администрации президента и Сергея Кириенко – в этом, видимо, кремлевский замысел и состоит.

Думаю, это будет последняя гастроль КПРФ

– Какими вы видите перспективы думских партий?

– Коммунисты полностью замыкаются в себе, становятся сталинской партией. 77-летний Геннадий Зюганов ведет их по-прежнему на выборы. Своим преемником он назначил Юрия Афонина (это уже понятно) – фигуру достойную, но политически безликую, неспособную формировать какой-то новый курс.

Внутренних оппозиционеров во главе с Валерием Рашкиным и Сергеем Левченко Зюганов подавил, от Алексея Навального и такого типа оппозиционности резко отмежевался... Поэтому что может быть со сталинской партией? Думаю, это ее последняя гастроль. На выборы 2026-го КПРФ в старом виде уже не будет.

Это же касается и «Справедливой России», которая почему-то решила откусить у КПРФ часть сталинской славы и тоже носится с Иосифом Виссарионовичем.

ЛДПР – это семейный бизнес, он никуда не денется. Владимир Жириновский снова окажется в Думе и он-то уж точно до гробовой доски будет у руля партии, поскольку она – не какая-то же открытая политическая структура, где возможна ротация руководства.

А когда Владимир Вольфович по каким-то причинам, возможно, решит покинуть ЛДПР и Игорь Лебедев станет его преемником (это очевидно), то ЛДПР тоже не будет в нынешнем виде, поскольку заменить Жириновского в этой роли невозможно, он эксклюзивен.

– Есть ли шансы у каких-то других партий попасть в Госдуму?

– По спискам, конечно, никто не пройдет. Но «Яблоко» и «Новые люди» могут провести трех-четырех депутатов в Госдуму по мажоритарным округам. Это вполне возможно.