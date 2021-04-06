"По предложению Путина": Венедиктов рассказал о дальнейшей судьбе Собянина

О мэре российской столицы Сергее Собянине в 2020 году говорили много и разнообразно. Причем для самого Сергея Семеновича дискуссия политологов вокруг его фигуры и дальнейшего политического будущего со стороны, пожалуй, выглядела как самые настоящие американские горки – с крутыми подъемами и головокружительными падениями. И аналогия с аттракционом здесь вполне уместна, поскольку прогнозы, то позитивные, то негативные, относительно будущего столичного градоначальника уже больше года характеризуются именно такой радикальной цикличностью.

Весной 2020 года Собянин, к примеру, виделся всем большим «героем» и едва ли не вторым в стране человеком после президента Путина, а то и вовсе равной ему фигурой. Ближе к концу лета неожиданно поползли слухи о том, что в Кремле на самом деле недовольны растущим «спросом на Собянина», который на фоне президента, проводившего большую часть времени «в бункере», смотрелся более выгодно. Поговаривали даже о том, что Путин эмоционально высказывался в его адрес и обещал вернуть туда, откуда Сергей Семенович в свое время был привезен. «От оленей взяли – к оленям и вернем», – такую фразу слухи приписывали главе государства относительно мэра Москвы.

Впрочем, возвращать к оленям не пришлось, поскольку уже осенью уставшая от продолжительного карантина с его масочным и прочими режимами общественность начала Собянина отвергать. А истории с блокировкой социальных карт пожилых горожан и вовсе дала политологам повод говорить о том, что в Кремле уже начали искать Собянину замену. Эти разговоры, надо признать, серьезно контрастировали с недавним прошлым, когда столичному градоначальнику прочили чуть ли не роль преемника. Более того, о возможной отставке мэра Москвы «шептались» практически всю зиму. Стабилизировать его рейтинги удалось снижению заболеваемости и вакцинации, позволившим столичным властям объявить о смягчении ограничений и озвучить позитивные прогнозы на будущее.

А теперь главе московской администрации прочат новое будущее, причем весьма радужное. Как рассказал известный российский журналист и главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в интервью Максиму Шевченко, не исключено, что нынешний срок во главе столицы, который должен стать для Собянина последним, таковым не будет.

«Что будет с карьерой Собянина? Сейчас Сергей Семенович на последнем сроке – в 2023 году у него истекает последний мандат. В моем представлении, скорее всего Владимир Путин предложит Собянину продлить его нахождение на посту мэра Москвы еще на один срок.

Если я правильно понимаю Путина, то сделано это будет для того, чтобы не рушить сложившуюся систему. Ведь если убрать Собянина, то нужно будет поставить его на новую должность, но оттуда тоже придется кого-то снять.

Система и так дребезжит, поэтому Путин не будет ее трогать. Для этого просто изменят устав Москвы – если уж Конституцию поменяли, что стоит поменять устав столицы. Президент не будет всех этих возможных преемников и наследников передвигать и трогать систему руками. Именно так я и думаю, хотя не исключено, что в какой-то момент мы выйдем из дома, а там все уже по-другому», – рассказал Венедиктов.