"Всерьез претендует на должность мэра Москвы": СМИ о встрече Путина и Воробьева

В этот вторник многие российские эксперты и СМИ заговорили о смещении акцентов Кремля в плане возможных кандидатур на пост мэра Москвы, который на данный момент занимает Сергей Собянин. Проще говоря, давние слухи о том, что политические позиции Сергея Семеновича на нынешней должности сильно пошатнулись и сместить его с нынешней должности могут уже в обозримом будущем, оправдались. Это же косвенно подтвердило летние слухи о том, что российский президент Путин лично недоволен растущей на тот момент популярностью мэра столицы и якобы пригрозил «вернуть его туда, откуда он был в Москву привезен».

Фигура, которая внезапно обрела смысл и была названа ключевым кандидатом на пост мэра Москвы – губернатор Московской области Андрей Воробьев. Сообщалось, что по итогам встречи главы Подмосковья с президентом именно он стал главным кандидатом на высокую столичную должность. К такому выводу эксперты Telegram-канала «Образ будущего» пришли на фоне того, что повестка встречи с главой государства была исключительно позитивной для самого Воробьева, более того, за успешную реализацию ключевых проектов глава региона благодарил лично президента, упоминая власти Москвы лишь как равных партнеров. С этим утверждением позднее согласились многие коллеги его авторов.

Теперь к похожему выводу пришли и авторы популярного Telegram-канала «Друид», которые провели новые параллели между Собяниным и Воробьевым, закрепив мнение коллег и косвенно его подтвердив.

«Если вернуться к началу лета минувшего года, можно вспомнить о реакции Воробьева на любые действия Собянина. Подмосковье тогда полностью дублировало ограничения, вводимые столичными властями. Однако в какой-то момент эта чехарда прекратилась, а сам Воробьев стал выглядеть более уверенной фигурой, ставшей самостоятельной.

Можно предположить, что примерно в тот же период и произошел кулуарный разговор о перспективах и намерениях губернатора Московской области. Кроме того, у него есть хорошая поддержка со стороны силового блока. Поэтому можем только согласиться с тем, что кандидатура Андрея Воробьева на должность мэра столицы является на текущий момент вполне вероятной», – пишут они.