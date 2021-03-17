Собянин все? СМИ рассказали о новом кандидате на пост мэра Москвы

Когда эксперты и политологи обсуждают политическую повестку федерального уровня, то из числа столичных функционеров в ней звучит преимущественно лишь фамилия столичного градоначальника Сергея Собянина. Вообще, надо признать, что политический вес Сергея Семеновича в последнее время заметно возрос хотя бы с точки зрения цитируемости. Да и как глава московской администрации он приложил немало усилий не только для того, чтобы укрепить свои позиции в столице, но еще и для того, чтобы наладить определенные связи с региональными центрами, транслируя часть своего влияния на местные элиты.

Только за 2020 год Собянин, если верить прогнозам и оценкам политологов, несколько раз менял свой политический статус как минимум в отношениях с Кремлем. То мэра Москвы называли самым успешным в стране политиком и функционером на фоне борьбы с распространением коронавируса, то говорили о его президентских амбициях, то неожиданно приходили к выводу о том, что резким ростом значимости фигуры Собянина недовольны в Кремле, а Путин даже готов снова «вернуть его к оленям».

Разумеется, точную оценку ситуации не может дать никто, однако прогнозы относительно политического будущего мэра Москвы в обозримом будущем, скорее всего, качнутся вовсе не в его пользу. Все дело в еще одной столичной фигуре, о которой на фоне борьбы с «коронакризисом» и прочих политических процессов начали постепенно забывать. Речь о губернаторе Московской области Андрее Воробьеве, который, как пишут авторы популярного Telegram-канала «Образ будущего», имеет все шансы на то, чтобы стать заметной Собянину на его нынешнем посту, причем именно с одобрения Кремля. К такому выводу эксперты пришли по итогам встречи Воробьева и Путина. Причем, их позицию, похоже, разделяют многие коллеги, поскольку с аналогичным мнением выступили и другие представители российского экспертного сообщества.

«По результатам встречи Андрея Воробьева с Владимиром Путиным губернатор становится кандидатом на должность мэра Москвы. Повестка беседы была в пределах общих с Москвой проектов области. За их успешную реализацию Воробьев поблагодарил именно президента. Что же касается столичных властей, то они упоминались лишь как равные партнеры. Кроме того, никакие провальные для Воробьева темы в рамках встречи не поднимались», – пишут авторы канала.