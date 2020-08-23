"К оленям вернешься": шутка Путина про отставку Собянина рассмешила Соловья

Политолог Валерий Соловей рассказал о минутке юмора на закрытом совещании, где обсуждалась новая должность мэра Москвы.

На днях Валерий Соловей первым из политологов заявил: Сергей Собянин с большой долей вероятности будет отправлен в отставку в сентябре, после Единого дня голосования.

Опираясь на свои источники информации, Валерий Дмитриевич заверяет, что причиной такого решения могли стать интриги высокопоставленных врагов нынешнего московского мэра:

— Когда вводили карантин, Путин потребовал от Собянина обеспечить в Москве безопасность. Тот обеспечил, пример столицы копировали другие регионы. Но потом это же Собянину поставили в вину, — утверждает политолог. — Это же так просто, так по-русски: «А зачем ты оказался лучше всех?» К Владимиру Владимировичу заходили и жаловались: «Посмотрите, он взял на себя президентские полномочия...»

По словам Валерия Соловья, недавно состоялось закрытое совещание с участием президента. На этой встрече якобы обсуждалась будущая судьба столичного градоначальника.

— Владимир Владимирович с присущим ему юмором хочет направить Сергея Семеновича полпредом в Дальневосточный федеральный округ вместо Юрия Трутнева (занимающего эту должность с 2013 года. — Прим. Sobesednik.ru), — поделился Соловей инсайдерской информацией в беседе с Аркадием Янковским, руководителем независимого Дискуссионного клуба в Новосибирске.

— Причем мне рассказывали, что это сопровождалось фразой «От оленей взяли — к оленям и вернешься», — рассмеялся Соловей.