"Собянину давно пора в отставку!" Депутат бросил вызов мэру Москвы

Столичный градоначальник все чаще вызывает недовольство москвичей.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что масочный режим и ограничение на проведение массовых мероприятий в столице могут сохраниться и после того, как будут отменены основные антиковидные меры.

«Скорее всего, оставшиеся ограничения можно будет отменить уже весной. Возможно, какие-то меры предосторожности, например, масочный режим в метро или ограничение массовых мероприятий придется сохранять дольше», – заявил Сергей Собянин.

Депутат районного совета Останкинского района Сергей Цукасов в интервью Sobesednik.ru прокомментировал нежелание Собянина отменять масочный режим в Москве. По его мнению, действия мэра направлены на то, чтобы под видом заботы о здоровье столичных жителей не допустить проведения оппозиционных митингов.

Депутат Сергей Цукасов жестко раскритиковал Сергея Собянина//фото: фейсбук

– В условиях, когда проводятся самые разные массовые мероприятия, организованные властью, запрещать такие же мероприятия оппозиции, людям, желающим высказать свою точку зрения, желающим донести ее до общественности, я считаю нарушением свободы слова, свободы собраний, – сказал депутат.

По мнению Цукасова, мэр Собянин все больше становится диктатором:

– В склонности к тирании Собянина мы могли убедиться еще на выборах 2013 года и после того неоднократно – в 2019-м, на выборах в Мосгордуму, когда Москва жестко защищалась от протестующих и допуска независимых кандидатов на выборы. Все это не новость, – отмечает депутат.

Понятно, что Собянин по сути своей является таким тираном, Держимордой и градоначальником с наклонностями, далекими от демократических способов управления, – считает Цукасов.

Централизация и вертикализация власти, отказ от демократических сетевых процедур, от расширения прав местного самоуправления, придание декоративной функции Мосгордуме – все это собянинские дела. Собянину давно пора в отставку. Этот лозунг еще с 2019 года в чести у думающего мыслящего населения, – заключил депутат.

Напомним, что ранее в интервью Sobesednik.ru о необходимости отставки Сергея Собянина с поста мэра Москвы заявлял Илья Яшин.