Эксперт рассказал, почему Собянин резко закрыл вопрос по памятнику на Лубянке

Дискуссия вокруг возможной установки памятника на Лубянке возле здания ФСБ России в последние дни достигла едва ли не пиковой точки напряженности. Прежде всего, очевидным стало разделение общества на сторонников обоих из предложенных вариантов. Причем сами варианты, как считают многие эксперты, были выбраны неслучайно – Феликс Дзержинский или Александр Невский пусть и не являются противоположностями в прямом смысле, но все-таки символизируют принципиально разные ценности.

Из-за широкого резонанса относительно возможного монумента на Лубянской площади, в Москве ранее даже запустили голосование. Однако в игру неожиданно вступил столичный градоначальник Сергей Собянин, решивший отменить голосование по этому вопросу всего через пару дней после его начала. Более того, мэр Москвы принял решение, что Лубянская площадь останется без памятника и сохранит свой нынешний вид.

Многие наблюдатели сочли действия мэра новой попыткой вернуться в большую политическую игру, особенно на фоне того, какое значение приписывали возможной установке памятника Дзержинскому со стороны силовых структур. Отмечалось даже, что «силовые башни Кремля» будут «продавливать» этот вопрос до последнего. Однако Собянин пошел совершенно иным путем, который вполне может принести ему дивиденды.

Глава столичной администрации отметил, что мнение общества разделилось поровну, а голосование начало превращаться в реальное противостояние между людьми, которые придерживаются различных взглядах. «Памятники на площадях и улицах города должны объединять общество, а не раскалывать его. Поэтому я считаю целесообразным остановить происходящее и пока оставить Лубянскую площадь в ее нынешнем виде», – прокомментировал свое решение Сергей Семенович, попутно поблагодарив всех, кто принял участие в дискуссии.

Между тем, как считает российский политолог Максим Жаров, приписывать Сергею Собянину «авторство» этого «волевого» решения преждевременно. По мнению эксперта, мэр Москвы попросту не мог принять его самостоятельно и, вероятнее всего, само решение принадлежит лично президенту России, который, кроме всего прочего, вполне может сделать из этой ситуации определенные выводы.

«Те, кто восторгается Сергеем Собяниным, отменившим "игру в наперстки с памятником" на Лубянке, выглядят глупо – решение явно принимал не мэр Москвы. Настолько резко, практически на полном ходу, остановить все это жульничество мог исключительно один человек – президент Путин.

Интересно еще и то, последуют ли оргвыводы в отношении инициаторов этой громкой провокации. Если президент счел происходящее жульничеством и персональным вызовом, то выводы непременно будут», – пишет Жаров.