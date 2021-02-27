Дерзкий единоросс и Лубянка без Невского. Новости к утру 27 февраля

Мэр Москвы Сергей Собянин на своем официальном сайте предложил оставить Лубянку без памятников, в своем актуальном виде. Такое решение он сгенерировал после того, как на городском голосовании на платформе «Активный гражданин» стало понятно, что большинство отдают голос в пользу Александра Невского.

«Разные точки зрения на историю неизбежны. Но памятники, которые стоят на улицах и площадях, должны не раскалывать, а объединять общество», — объяснился Собянин.

Глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов предположил в комментариях к посту журналиста «Проекта» Михаила Рубина, что если сотрудникам редакции «отрезать яйца», то они «перестанут срать со всем проектом».

Рубин при этом писал пост о том, как кастрировал своего кота Усика и от его лотка перестало смердить. Но позже обнаружилось, что у журналиста просто началась аносмия — потеря обоняния, вызванная коронавирусом. Депутат не дочитал пост и поспешил поделиться ненавистью к коллективу журналистов-расследователей. Комментарий Неверов удалил.

Дополнение (11:54): Единоросс Неверов объяснил свой комментарий журналисту взломом страницы

Amnesty International в лице генсекретаря Джулии Верхаар заявила, что «кремлевская пропаганда» никак не влияла на решение отказать Алексею Навальному в статусе узника совести. Об этом Джулия Верхаар написала в личном твиттер-аккаунте.

В правозащитной организации начали внутреннее расследование о том, как ситуация получила подобную общественную интерпретацию.

Напомним, что после задержания в аэропорту «Шереметьево» политик был наделен статусом узника совести, но позже был лишен его из-за националистических высказываний в политической кампании нулевых.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что в течение нескольких недель власти США примут решение о том, какие новые санкции будут применены к России. Об этом пишет «Интерфакс».

До сих пор ничего не известно о конкретном местоположении Алексея Навального после этапирования из «Матросской тишины».