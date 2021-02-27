Единоросс Неверов объяснил свой комментарий журналисту взломом страницы

Глава фракции партии «Единая Россия» Сергей Неверов сообщил на личной странице в Facebook, что его аккаунт был взломан. Ранее с его страницы был опубликован довольно грубый комментарий под текстом журналиста «Проекта».

Попыток взлома было несколько, рассказывает политик. В том числе аккаунт пытались взломать из Индии.

«Обычно, когда взламывают, мошенники объявляют что-то вроде сбора денег. В моем случае, решили, видимо, "повеселиться" в комментариях и личной переписке. Так что, друзья, будьте бдительны и если есть тема для разговора и общения, лучше лично», — посоветовал Неверов.