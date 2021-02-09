Марат Баширов: Собянин сформировал серьезную империю

Пока федеральный центр с головой погряз в решении целого комплекса внешних и внутренних политических проблем, пытаясь не допустить усугубления ситуации, он постепенно упускает из виду процессы, которые еще недавно старался всегда держать в поле своего зрения.

Разумеется, на фоне довольно громкой и, можно даже сказать, комплексной истории с оппозиционером Алексеем Навальным, длительной неопределенности с судьбой президентской должности в США, продолжающихся споров вокруг «Северного потока – 2», развития нового витка дипломатического противостояния с Европейским Союзом и целой череды вызовов на Ближнем Востоке, Южном Кавказе и в других регионах, контролировать внутренние процессы становится сложно.

Между тем одним из таких внутренних процессов стало постепенное усиление политической роли мэра Москвы Сергея Собянина, которому еще «вчера» целый ряд экспертов прочили едва ли не полное забвение и утрату всех наработанных ранее позиций. Теперь же, как пишет в своем авторском Telegram-канале российский политолог Марат Баширов, Сергей Семенович сумел не просто сохранить прежние наработки, но еще и стратегически продвинуться к основной своей цели – усилению влияния и формированию целой империи из подконтрольных ему «сателлитов» на местах.

«Мэр Москвы Сергей Собянин усилил свое влияние на Свердловскую область и на уральский пул регионов в целом. Сегодня пал последний оплот региональных элит – Екатеринбург. Глава региона Куйвашев сумел поставить на должность сити-менеджера уральской столицы Алексея Орлова, который еще в 2005 году был его заместителем во время работы мэром в Тобольске. Что же касается самого Куйвашева, то он – креатура Сергея Собянина.

Вообще, Собянин в определенной степени копирует политическую стратегию своего предшественника Лужкова. Тот также старался сформировать вокруг себя целое облако из лояльных ему глав регионов, но делал это на политической платформе и с использованием столичного бюджета, заключая договоры о сотрудничестве. Собянин же выбрал более изощренный путь – он выращивает молодежь, после чего расставляет ее по ключевым субъектам Федерации и проводит ее ротации. С учетом губернаторов – выходцев из Тюмени, которые возглавили другие соседние регионы, а также полпреда в УрФО Якушева, можно сказать, что Собянин сформировал серьезную империю», – пишет Баширов.