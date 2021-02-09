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Шить сумки, печь хлеб, играть в хоккей в валенках: чем Навальный займется в колонии

Общество
12:11, 09 февраля 2021

Шить сумки, печь хлеб, играть в хоккей в валенках: чем Навальный займется в колонии
Алексей Навальный // фото: Instagram
Алексей Навальный // фото: Instagram

В какую колонию могут отправить Алексея Навального отбывать срок по делу «Ив Роше», узнал Sobesednik.ru.

По словам зампредседателя ОНК Москвы Николая Зуева, после вступления приговора в силу, Алексей Навальный будет этапирован в одну из колоний общего режима в ближайших к Москве регионах. В столице, где прописан Навальный, нет ни одной колонии общего режима, в которой ему предстоит отбыть 2,8 лет.

Навальному также подойдут не все ИК общего режима и в соседних регионах — многие из них не предназначены для «первоходов».

Адвокат Леонид Ольшанский ранее допустил в разговоре с Sobesednik.ru, что Навального могут отправить в ту же колонию в Белгородской области, где отбывает наказание актер Михаил Ефремов. Однако есть и другие варианты.

1. Московская область, ИК-6, Коломна

Вместимость: 800 мест.

От дома: 100 км.

Этапирование в Коломну было бы самым логичным и удобным вариантом. От Марьино, где прописан Навальный, досюда всего 2 часа на машине. Родным добираться удобно.

На территории колонии в прошлом году проводился капитальный ремонт (судя по сайту госзакупок).

Колония в Коломне ближе всего к дому Навального // фото: сервис ФСИН-маг

В колонии налажено швейное производство и производство сельскохозяйственной продукции. В продуктовом сервисе ФСИН особо отмечается, что в учреждении есть пекарня и цех по изготовлению макаронных изделий.

Большое внимание, как утверждается, здесь уделяют и образованию заключенных.

В колонии есть класс информатики с подключенной сетью «Интернет» (может, появится возможность утолить информационный голод, от которого Алексей мучается в СИЗО).

Из необычного: в прошлом году в ИК-6 начал свою работу православный кружок «Основы православного вероучения». Руководитель – настоятель Покровского храма Коломны протоиерей Сергий Федченко.

2. Владимирская область, ИК №2, Покров

Вместимость: 794 мест.

От дома: 110 км.

Телеграм-канал «Честный детектив», ссылаясь на свои источники, сообщил, что Алексей Навальный отправится именно туда.

Компактная колония во Владимирской области была реорганизована в 1994 году. Ее особая «фишка» – современные помещения для свиданий. В новом трехэтажном здании предусмотрено 34 комнаты для проведения длительных свиданий, причем 7 из них предназначены для семей с детьми: здесь дополнительно установлена детская мебель. На местном предприятии она как раз и производится. Кроме того, есть отдельно расположенные помещения для проведения краткосрочных свиданий – с 9 кабинками и внутренними телефонами.

Недавно здесь был отреставрирован храм.

Колония в Покрове считается одной из самых суровых // фото: сервис ФСИН-атлас

В этих стенах отбывал наказание националист Дмитрий Дёмушкин (в 2017 году за распространение экстремистских материалов был осуждён на 2,6 года). По его словам, ИК в Покрове считается одной из самых суровых среди колоний общего режима. Однако Дмитрий признавал: к нему там ни разу не применяли силу.

3. Тульская область, ИК-2, Тула

Вместимость: 1131 мест.

От дома: 190 км.

Учреждение было основано в самый разгар сталинских репрессий в 1937 году как промышленная трудовая колония. Здесь обрабатывали металл для хозяйственного производства, а после начала войны – для нужд фронта.

Колония находится в центре города, в густонаселенном районе, поэтому ее площадь меньше, чем в других. Однако, как заверяет сайт ФСИН, на территории есть все самое необходимое и даже собственная больница.

Заключенные тульской колонии сами пекут кексы // фото: сервис ФСИН-маг

Трудовая деятельность осужденных здесь очень разнообразна: производство декоративных пакетов из полиэтилена и бумаги, декоративных искусственных цветов, спортивных сумок, фартуков, сувенирной продукции из дерева, распиловка леса, реставрация самоваров, ремонт автомобилей и т.д.

Главный минус этого места — в колониях Тульской области до сих пор действуют серьезные ограничения из-за коронавируса. В ИК-2 можно получить бандероль, но нельзя провести свидание. Так же ограничены посещения представителями различных органов и организаций.

4. Тверская область, ИК №4, Торжок

Вместимость: 765 мест.

От дома: 270 км.

Колония была открыта в самом конце войны на базе сапоговаляльной фабрики и изначально размещалась в комплексе Борисоглебского монастыря.

Сперва здесь выпускали оборудование для машиностроения, но в 1990-е годы производство было перепрофилировано на деревообработку: стулья, кухонные уголки, деревянные полы для вагонов. В 2013 году организован участок по производству фанеры.

Изначально колония в Торжке действовала на территории монастыря // фото: сервис ФСИН-маг

Кстати, в ИК №4 уже есть, как минимум, один оппозиционер. Сергей Суровцев был осужден по «московскому делу» в 2019 году (признан виновным по части 1 статьи 318 УК РФ «Применение не опасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителя власти» и приговорен к 2,5 годам лишения свободы).

В колонии есть свои необычные развлечения: два года назад из местного контингента была собрана команда по хоккею в валенках.

5. Смоленская область, ИК-3, Сафроново

Вместимость: 1509 мест.

От дома: 320 км.

Колония была основана в 1960-х на базе бывшей шахты для добычи угля.

В настоящее время учреждение выпускает продукцию для автомобильной и сельскохозяйственной техники. Основным видом продукции являются масляные радиаторы, поставляемые на завод Ростсельмаш в Ростове-на-Дону.

фото: сервис ФСИН-маг

Кроме этого, на предприятиях делают железобетонные блоки, бачки, кольца и перекрытия к ним любых размеров.

альтернатива

По правилам отбывания наказания, осужденный может остаться в СИЗО, поступив в отряд хоз.обеспечения. Если Навальный пойдет на этот шаг, он останется на все 2,8 лет на территории изолятора «Матросская тишина», всего в 19 километрах от дома.

Двор СИЗО "Матросская тишина" // фото: сервис ФСИН-маг

Впрочем, ФСИН всегда оставляет за собой право окончательного решения о том, куда отправится заключенный — исходя из наличия свободных мест.

Теги: #Навальный

Рубрика: Общество

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