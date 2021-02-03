Адвокат Ольшанский: Навальный может попасть в одну колонию с Ефремовым

В какой тюрьме может оказаться Алексей Навальный, приговоренный к 2,5 годам заключения, рассказал Леонид Ольшанский. Адвокат не исключил, что оппозиционер и отбывающий срок за смертельное ДТП в центре Москвы актер, который был ярым критиком российской власти, будут сидеть в одной колонии.

– Поскольку Навальный осужден к лишению свободы в первый раз, то попадет в колонию общего режима, – объясняет адвокат в интервью Sobesednik.ru. – Общая тенденция сегодня в том, чтобы таких осужденных на Колыму не отсылать, а отсылать в среднюю полосу России.

Значит, есть вероятность, что Алексей Навальный попадает в колонию, где сидит Михаил Ефремов (ИК-4 в Белгородской области. – Прим. Sobsednik.ru), – отмечает Ольшанский.

Но это может быть и Курская область, и Белгородская, и Мордовия. В Мордовии сидит много политических заключенных, так исторически сложилось со времен Сталина, когда сидели за антисоветскую агитацию и клевету на советский строй. Поэтому я не удивлюсь, если Навальный окажется там.

По словам Ольшанского, самые предприимчивые заключенные с первой минуты пребывания в колонии начинают говорить, что не могут работать по состоянию здоровья: «Что у него гастрит, колит, простатит». В этом случае осужденного периодически отправляют в тюремную больницу.

– Я бы посоветовал Навальному сделать акцент на состоянии здоровья, – говорит Леонид Ольшанский.