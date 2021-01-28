"Никто не должен узнать": Михаил Ефремов подаст сразу две жалобы на свой приговор

Кассацию по делу актера Михаила Ефремова направят в суд в первую неделю февраля. Об этом Sobesednik.ru сообщил его адвокат Петр Хархорин.

– 27 января Михаила Олеговича впервые за этот год навестили в колонии, – рассказал Sobesednik.ru его адвокат Петр Хархорин. – Это сделали мы с моим коллегой Романом Филипповым. Жену и кого-либо еще по-прежнему не пускают из-за карантина. Привезли ему составленную вместе кассационную жалобу на приговор. Он ее изучил самым внимательным образом и подписал. А также передал нам жалобу, которую написал самостоятельно. Так что по его делу только мы направим две кассации.

Ни один пункт из тех, что он и мы составили, никто, кроме канцелярии суда, не должен узнать до самого заседания: ведь этой информацией могут воспользоваться наши процессуальные противники. В четверг вечером я только вернулся в Москву из Белгородской области, где Ефремов отбывает наказание, так что пока не имел физической возможности их подать. Будем подавать на следующей неделе.

Вообще, нас то и дело торопят: почему до сих пор не подавали кассацию?! А нам чем позже ее подавать, тем лучше.

Время сейчас работает на осужденного: чем дольше он в ИК-4, тем больше положительных характеристик может заслужить у начальства, ведь они тоже учитываются при рассмотрении. А начальство его характеризует самым положительным образом: у него ни одного замечания.

Евгения Донченко