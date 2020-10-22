Суд снизил срок Ефремову на полгода. Приговор: 7,5 лет в колонии общего режима

22 октября Мосгорсуд, рассмотрев апелляцию, вынес решение по делу Михаила Ефремова.

Суд постановил: приговор Пресненского суда в отношении Ефремова изменить. Сократить срок заключения с восьми до семи с половиной лет колонии общего режима.

В своем последнем слове Михаил Ефремов, заявивший ранее, что отказаться от признания вины его чуть ли не насильно заставил бывший адвокат Эльман Пашаев, полностью признал вину и просил суд проявить к нему снисхождение. Актер заявил, что скорее всего больше никогда не сядет за руль. А с алкоголем покончил навсегда. Актер пообещал поставить достойный памятник на могиле погибшего в ДТП Сергея Захарова на собственные деньги.

– Мне очень жаль потерпевших, я принёс свои извинения на четвертый день, – сказал артист. – Я абсолютно и полностью признаю свою вину, выражаю глубочайшие соболезнования семье и близким Захарова.

С самого начала я сотрудничал со следствием и делал все, что от меня зависит, пока в дело не влез Эльман. Эта трагедия разделила мою жизнь на две части. Я был работящим артистом, жизнерадостным. Сейчас, в новой жизни, я плохо сплю, думаю о Сергее Захарове.

Думаю, никогда больше не сяду за руль, а с алкоголем вовсе прекращаю отношения. Я прошу суд дать наказание, не связанное с лишением свободы. Хочу продолжать свою работу – выплачу всем положенные суммы, смог бы начислять в фонд Захарова большую часть заработанных денег. Хочу поставить памятник Сергею.

Я бы очень хотел принимать участие в воспитании своих детей! Прошу суд проявить ко мне снисхождение!

Адвокаты Михаила Ефремова просили назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы, или сократить срок заключения до четырех лет с отбытием в колонии-поселении. Однако суд просьбу защиты актера не удовлетворил, смягчив приговор всего на шесть месяцев.