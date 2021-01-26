Пьяница и развратник: последняя роль Ефремова в "Полете" оказалась с душком

На ТНТ начался показ сериала «Полет», в котором актер сыграл вместе с сыном Никитой и бывшей женой Евгенией Добровольской.

«Полет» – это последняя киноработа Михаила Ефремова, психологический триллер, в котором он успел сняться до суда и колонии. Но интересно не только это: в сериале играет и его сын Никита Ефремов, и посмотреть на семейный дуэт многим будет интересно. По первой серии складывается ощущение, что Ефремов-старший играет несчастного алкоголика и развратника, и дальше оно, по всей видимости, будет усиливаться и напоминать о всем известных событиях. Хотя сценарий готовился до трагического ДТП.

«Полет» – режиссерская работа Валерия Тодоровского о сотрудниках строительной компании (играют Ефремовы, Юлия Хлынина, Оксана Акиньшина, Евгения Добровольская и другие), которые должны были полететь в самолете, но опоздали.

Бывшие супруги Евгения Добровольская и Михаил Ефремов снялись в сериале "Полет" // фото: скриншот ТНТ

Они не полетели и не разбились с остальными, им фатально повезло. Для каждого из шести фатальное везение — момент перелома, в который они оглядываются на свою жизнь, на самих себя и пытаются что-то в ней переосмыслить и изменить. Для сценаристов же это способ погрузить своих героев в пучину терзаний и размышлений.

Но психологические триллеры, как показывают рейтинги, в России не слишком заходят. «Псих» Паулины Андреевой и Федора Бондарчука о страдающем московском психотерапевте не принес рекордных рейтингов. Общероссийский аудитории, кажется, не интересны страдания сытых москвичей. Ее можно удержать дерзкими и резкими драматическим поворотами, как в «Обычной женщине», или актуальным юмором, как в «Окаянных днях», построенных на одних диалогах по скайпу. Падение на дно человеческих душ уж слишком скучно.

Мало ли женщин, которые, как, например, героиня Акиньшиной, страдают в браке и не знают, что делать после измены мужа. Как говорится, видели, знаем.

Вот эта ежедневная рутина, показанная в сериале, раздражает, как и «дырки» в сюжете.

Оксана Акиньшина, по сценарию, получает 70 тысяч в месяц // фото: скриншот ТНТ

Героиня Акиньшиной получает среднюю по меркам Москвы зарплату – 70 тысяч рублей, ее муж (Алексей Макаров) – начальник отдела, вероятно, зарабатывает больше. Но на отдых в Турцию раз в год они летают, только если родители подарят деньги в конверте. Налицо несоответствие доходов и возможностей. Такая семья сама может потянуть Турцию, без родительских подачек. Так зачем прибедняться?

Серьезный документ о переуступке прав на компанию героине Акиньшиной должны подмахнуть, потому что к ней привыкли, она своя и читать не будут. Фантастика! А постоянно бухающий на работе герой Ефремова – нонсенс. Ни в одном нормальном офисе не будут терпеть такого «работягу» — не театр и не богадельня же.

Герой Никиты Ефремова в "Полете" любит выпить // фото: скриншот ТНТ

Как говорится, посмотрим дальше — увидим. Но, кажется, комедийный жанр ТНТ удается все же лучше, чем психологический.