Оксана Акиньшина: Я пью кровь молодых мужчин!

Популярная актриса рассказала, что ее карантинные будни ничем не отличаются от будней обычных россиян: она готовит тирамису, помогает детям заниматься онлайн и убирает квартиру.

На днях состоялась премьера нового триллера «Спутник», в одной из главных ролей которого снялась Оксана Акиньшина. Из-за пандемии коронавируса фильм вышел не в прокате, а в онлайн-кинотеатрах.

– Премьера онлайн – это немного необычно, потому что фактически смотрит не один кинотеатр «Октябрь», а огромное количество народа в один момент. Я поняла разницу, – поделилась радостью актриса. – Мы видим в онлайн-режиме реакцию каждого человека, его комментарий… Очень много положительных отзывов.

В фильме «Спутник» Оксана сыграла психиатра, который помогает героям справляться с экстремальными ситуациями.

Оксана Акиньшина / фото: кадр из фильма «Спутник» / Youtube

– Партнеры у меня самые прекрасные – Федор Сергеевич Бондарчук и Петя Федоров, я просто его обожаю! – не стала скрывать Оксана. – Для меня быть на площадке с Петром – чистый кайф. Мы уже, как брат с сестрой, мы чувствуем друг друга. Мы и до этого работали вместе... Много было тяжелого, снимали в холоде, в грязи, условия были крайне спартанские, и мы сблизились.

Своего будущего в театре Акиньшина не видит, о чем честно рассказала в разговоре с коллегой Юлией Хлыниной.

На вопрос о том, почему в свои 33 года Оксана выглядит на 15 лет, актриса, смеясь, ответила, что ест молодильные яблочки и пьет кровь молодых мужчин.

В этом году исполнилось 20 лет со дня выхода на экраны легендарного фильма «Брат-2», в связи с чем Оксана вспомнила о своем первом режиссере Алексее Балабанове, который дал ей путевку в большое кино.

– Он был и папой, и мужчиной, типа ангела-хранителя. Персонажем, чья энергия оставила в моей жизни огромный след. Я его совершенно не знала: я была девочкой, он был взрослым мужчиной. Но он всегда поддерживал, держал за руку, он был с дико светлой энергией...