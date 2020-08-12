Никита Ефремов отказался подписать новое письмо "Современника" в защиту отца

Поступок продолжателя славной актерской династии сочли предательством: второе обращение должно было серьезно поддержать Михаила Ефремова.

Коллеги Михаила Ефремова пристально наблюдают за каждым заседанием по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади с участием актера. Как стало известно Sobesednik.ru, коллектив театра «Современник», однажды уже поддержавший Михаила Олеговича письмом в его защиту, подготовил второе обращение.

Однако давать ему ход пока не спешат… даже собственный сын Михаила Ефремова – актер «Современика» Никита Ефремов, по словам наших источников, не стал ставить свою подпись.

– Второе письмо в защиту Михаила Ефремова было написано вслед за первым, где-то через месяц, – поделился с Sobesednik.ru источник в театре. – Но, увы, худрук Виктор Рыжаков подписывать его не стал. И, что всего удивительнее, его отказался подписывать и сын Михаила Олеговича – Никита.

– Как такое может быть?

– Никита Ефремов – один из любимчиков нового худрука «Современника». Рыжаков ему влил в уши, что он талантливый. Никита и сам без ума от себя.

Олег Ефремов, его великий дед... что он видит с небес, основатель нашего театра? А видит он то, что его внук в угоду карьере не стал подписывать письмо в защиту своего отца.

– Может быть, не корысть, а что-то другое послужило причиной отказа со стороны Никиты? И он чувствует вину отца в аварии, осуждает его?

– По мужской линии Никите передалось то не самое хорошее, чем был славен дедушка и знаменит отец.

Никита уже два раза стационарно лечился от пьянства. Поэтому Мишу ему осуждать не стоит. На себя пусть посмотрит, молод ещё. Беда уже случилась, поэтому поддерживать отца надо со всех сторон. И я знаю точно: Мишка никогда бы отца не предал, он бы первый встал на баррикады, что бы Олег ни совершил. Определённо!

Миша весь таков, это вам не Охлобыстин, который сегодня в алтаре, а завтра на сцене. Но в этом случае и говорить не пристало: шут он и есть шут. А Миша Ефремов другой крови. Миша пил и при Галине Борисовне Волчек, но таких жутких драм с ним не происходило. Она умела стоять за спиной, умела поддержать. Она берегла таланты, как и Ефремов. Никогда не предавала своих. Не угоден Миша Ефремов новому руководителю – и всё тут, – считает наш собеседник. – Не нравится он ему ни с какой стороны. Понимаете, о чём я?..

Миша, по сути, был нужен только Галине Борисовне, которая бы сделала пару звонков – и никто бы Ефремова пальцем не тронул. Адвоката бы тоже нашла не для рекламы. И Никите Волчек бы накрутила хвост, показала бы на его место, рассказала бы, кто он без имени отца и деда.

Полагаю, история с Ефремовым стала лакмусовой бумажкой для всей кино- и театральной общественности Москвы, для нашего театра в частности. А для Сергея Гармаша, об уходе которого все мы очень сожалеем, последней, самой большой каплей его пребывания в «Современнике».

Марина Фролова.