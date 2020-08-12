Гармаш потребовал зарплату в миллион рублей, чтобы остаться в "Современнике"

Что происходит в театре после скандального заявления Сергея Гармаша об уходе, Sobesednik.ru узнал у коллег актера.

«Современник» в эти дни шумит, как улей. Ведущие актёры и работники сцены – все как один обсуждают уход из театра любимца труппы, лидера коллектива Сергея Гармаша, для которого занавес здесь поднимался без малого 36 лет.

Комментируя свой уход, Народный артист РФ резко высказался в адрес политики нового руководства театра. Гармаш не поладил с новым художественным руководителем Виктором Рыжаковым, который, по мнению части коллектива театра, «наплевал» на все устои покойной Галины Борисовны Волчек, руководившей «Современником» почти полвека.

Своим преемником Волчек видела Гармаша, но после её смерти в декабре прошлого года об этом факте культурные чиновники столицы даже не вспомнили. Или не захотели вспоминать.

Ситуацию в легендарном «Современнике» для Sobesednik.ru прокомментировал старожил театральной Москвы.

– У Гармаша есть жилка руководителя. Не зря на него Волчек во многих наших вопросах опиралась, крупные ставки делала. Сам же Гармаш жил театром, знает его до шурупов входной двери… — поделился наш источник, пожелавший не называть свое имя из опасений репрессий за резкие высказывания в этом интервью. — А теперь он решил уйти. Сергея можно понять, так как служить в театре становится не просто невыносимо, а противно.

Новая метла старается вымести всю старую театральную гвардию, на которой держался «Современник» со времен его основателя Олега Ефремова. Непонятно, что ещё будет с нашим репертуаром, – делится наш информатор, – ведь уход из театра таких мэтров, как Сергей Гармаш и Михаил Ефремов (который, понятно, вряд ли скоро выйдет на сцену «Современника»), серьёзно ударит по кассе. Какие спектакли будет ставить Рыжаков, совершенно не ясно.

У нас в театре даже поговаривают – в качестве предположения, но многим оно кажется вполне реалистичным, что, может, этого, с позволения сказать, режиссёра к нам направили, чтобы закрыть «Современник» к хренам собачьим…

– Рыжаков пытался беседовать с Сергеем Леонидовичем, чтобы удержать?

– По слухам, Гармаш потребовал с Рыжакова миллион рублей. У нас говорят, что только при таком финансовом условии Сергей готов остаться в театре. Но на короткий срок, приблизительно до января.

Разумеется, коллектив считает, что никакой здесь жадности со стороны Гармаша нет. Он не жаден, не беден – Сергей самодостаточен. Мы думаем, что эта та сумма, которую никто не даст, поэтому Гармаш и назвал такую цену, чтобы уйти.

Но у всех, кто дорожит нашим «Современником», есть надежда, что чужой для театра Рыжаков одумается и уберётся восвояси. Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе! Тем более когда взвалил себе на спину такую махину.

В нашем театре всегда была довольно камерная атмосфера, чужих здесь не любят. Молодых артистов всегда принимала в труппу лично Галина Борисовна, у неё была чуйка на своих людей, многие из которых здесь служат до сих пор. А вот что оставит Рыжаков, кроме дурно пахнущего шлейфа, не знаю, право слово.

Марина Фролова.