"Дворец Путина" оплатил Путин": Радзиховский сделал громкое заявление

Политолог Леонид Радзиховский прокомментировал скандал с «дворцом Путина», который Навальный «прославил» на весь мир.
– Этот дворец – четкая иллюстрация нелепости существующей системы власти и системы собственности. Такая яркая несуразица, – заявил политолог в интервью Sobesednik.ru. – Эстетически этот дворец – уродливое, бессмысленное, нелепое и мещанское здание, такой памятник новорусской готики 1990-х.
Он точно иллюстрирует всю нашу власть: эстетически такой же нелепый, пафосный, неудобный.
А с точки зрения отношения к собственности опять показывает нелепость существующей системы. Воровать – хорошее занятие, если можно воспользоваться результатом. А если ворованное у тебя же виснет на шее, то это уже абсурдное занятие.
Если бы Путин, когда этот домик только начали строить, объявил: мол, вот группа бизнесменов построила дворец, но он, естественно, мне не принадлежит, я обычный человек, а это – представительский дворец резиденции президента для встреч с делегациями, то не было бы вообще никакого скандала.
Однако вот эта манера прятать шило в мешке характеризует нелепость системы – не одного человека – Путина В.В., а нелепость системы отношения к собственности, которую надо прятать, которой невозможно воспользоваться и от которой невозможно отделаться. Теперь главная проблема дворца – как от него избавиться.
– Какие есть варианты?
– Что с ним ни делай, назад ты его не родишь.
Дворец Путин оплатил из своего рейтинга, по довольно высокой цене. И вернуть этот рейтинг уже не удастся. Это операция необратимая.