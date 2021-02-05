"Дворец Путина" оплатил Путин": Радзиховский сделал громкое заявление

Политолог Леонид Радзиховский прокомментировал скандал с «дворцом Путина», который Навальный «прославил» на весь мир.

– Этот дворец – четкая иллюстрация нелепости существующей системы власти и системы собственности. Такая яркая несуразица, – заявил политолог в интервью Sobesednik.ru. – Эстетически этот дворец – уродливое, бессмысленное, нелепое и мещанское здание, такой памятник новорусской готики 1990-х.

Он точно иллюстрирует всю нашу власть: эстетически такой же нелепый, пафосный, неудобный.

А с точки зрения отношения к собственности опять показывает нелепость существующей системы. Воровать – хорошее занятие, если можно воспользоваться результатом. А если ворованное у тебя же виснет на шее, то это уже абсурдное занятие.

Если бы Путин, когда этот домик только начали строить, объявил: мол, вот группа бизнесменов построила дворец, но он, естественно, мне не принадлежит, я обычный человек, а это – представительский дворец резиденции президента для встреч с делегациями, то не было бы вообще никакого скандала.

Однако вот эта манера прятать шило в мешке характеризует нелепость системы – не одного человека – Путина В.В., а нелепость системы отношения к собственности, которую надо прятать, которой невозможно воспользоваться и от которой невозможно отделаться. Теперь главная проблема дворца – как от него избавиться.

– Какие есть варианты?

– Что с ним ни делай, назад ты его не родишь.