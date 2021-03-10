За кого играет Собянин? Политик спрогнозировал громкие события в Москве

Прошедшие в январе 2021 года массовые митинги и акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, что неоднократно отмечали многие СМИ, обернулись довольно жестким противодействием со стороны силовиков. Фактически, полагают эксперты, власти таким образом пытались продемонстрировать сторонникам оппозиции, что готовы идти на самые жесткие меры, чтобы подавить протест и не допустить дестабилизации ситуации.

Дискуссия на эту тему немного утихла уже в начале февраля, когда соратники Навального объявили о приостановке уличных акций по ряду причин, однако уже с приходом первого весеннего тепла она рискует снова актуализироваться. Тем более что у Навального не так давно обозначили готовность к возобновлению уличных протестов, несмотря на длительное молчание по этому поводу. Разумеется, власти, прежде всего столичные, сразу же сориентировались в ситуации и начали готовить почву для того, чтобы препятствовать массовому выходу граждан на улицы.

Причем, прежде у московской администрации были все возможности отказать в согласовании указанных мероприятий по вполне резонной причине – дескать, эпидемиологическая ситуация в стране и городе в частности далека от оптимальной, а потому разрешить массовое скопление людей не представляет возможным. Вот только теперь, когда в ходе кампании по вакцинации ситуация улучшается, а показатели заболеваемости падают, им, возможно, придется придумывать новые поводы. А может и нет. Тем более что столичный градоначальник не так давно заявил, что не собирается согласовывать проведение митингов в городе даже с наступлением летнего периода.

И эта позиция столичных властей, как считает российский политик и писатель Игорь Скурлатов, может обернуться новыми проблемами.

«Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что не будет согласовывать митинги даже летом. Понравились несанкционированные акции? Ну тогда их он и получит. Вместе с Администрацией президента. До чего же трусливы и одновременно глупы власти. Неужели они считают, что кого-то смогут напугать репрессиями в отношении навальнят? Испугали ежа голым задом. Всех не отравите и не пересажаете», – подчеркнул Скурлатов.