Собянин хочет сохранить запрет на митинги после отмены других ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что может оставить запрет на публичные мероприятия даже после того, как весной снимет основные ограничительные меры, обусловленные борьбой с распространением коронавируса.

«Скорее всего, оставшиеся ограничения можно будет отменить уже весной. Возможно, какие-то меры предосторожности, например, масочный режим в метро или ограничение массовых мероприятий придется сохранять дольше», — приводит слова градоначальника ТАСС.

Главным образом ограничения, связанные с публичными мероприятиями, оказывали влияние на политические акции, которые мэрия просто отказывалась согласовывать, ссылаясь на ковид. Кроме того, столичная полиция, начиная с прошлой весны, под предлогом этой меры фактически запретила даже одиночные пикеты. Всё это не мешало городским властям разрешать, к примеру, многотысячные марафоны.

Снять запрет на массовые мероприятия от московских властей и руководства других регионов неоднократно требовали как представители несистемной оппозиции, которые в итоге даже не пытались заниматься согласованием митингов, призывая сторонников выходить на несанкционированные митинги за Навального, так и системные партии. Например, КПРФ пыталась согласовать демонстрации 23 февраля, однако, когда коммунистам их запретили, они устроили более скромные «встречи с депутатами Госдумы».

Многие оппозиционеры встретили недоумением логику властей, которые рассуждают об опасности митингов, учитывая, к примеру, плотность пассажиропотока в метро.