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Собянин хочет сохранить запрет на митинги после отмены других ограничений

Политика
09:07, 10 марта 2021

Собянин хочет сохранить запрет на митинги после отмены других ограничений
Сергей Собянин // Фото: Global Look Press
Сергей Собянин // Фото: Global Look Press

Мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что может оставить запрет на публичные мероприятия даже после того, как весной снимет основные ограничительные меры, обусловленные борьбой с распространением коронавируса.

«Скорее всего, оставшиеся ограничения можно будет отменить уже весной. Возможно, какие-то меры предосторожности, например, масочный режим в метро или ограничение массовых мероприятий придется сохранять дольше», — приводит слова градоначальника ТАСС.

Главным образом ограничения, связанные с публичными мероприятиями, оказывали влияние на политические акции, которые мэрия просто отказывалась согласовывать, ссылаясь на ковид. Кроме того, столичная полиция, начиная с прошлой весны, под предлогом этой меры фактически запретила даже одиночные пикеты. Всё это не мешало городским властям разрешать, к примеру, многотысячные марафоны.

Снять запрет на массовые мероприятия от московских властей и руководства других регионов неоднократно требовали как представители несистемной оппозиции, которые в итоге даже не пытались заниматься согласованием митингов, призывая сторонников выходить на несанкционированные митинги за Навального, так и системные партии. Например, КПРФ пыталась согласовать демонстрации 23 февраля, однако, когда коммунистам их запретили, они устроили более скромные «встречи с депутатами Госдумы».

Многие оппозиционеры встретили недоумением логику властей, которые рассуждают об опасности митингов, учитывая, к примеру, плотность пассажиропотока в метро.

Теги: #Москва #Собянин

Рубрика: Политика

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