Собянин под ударом: Несмиян рассказал о последствиях ограничений в Москве

Мэр российской столицы Сергей Собянин в середине этой недели выступил с заявлением о том, что ситуация с распространением коронавируса в городе на данный момент стабильна. Однако при этом мэр Москвы сделал одну знаковую ремарку, отметив, что наблюдается рост новых случаев инфицирования среди пожилых жителей города.

По словам Сергея Семеновича, в последнее время возросла в том числе и доля госпитализаций среди пожилых горожан. Столичный градоначальник добавил, что у большинства из них нет никаких противопоказаний для вакцинации, которая могла бы стать для них спасением.

Можно предположить, что для московского мэра выступить с подобными заявлениями – дело непростое. Тем более, что на фоне введения в столице разного рода ограничений, многие из которых стали очень раздражающим фактором для горожан, Собянин в последние месяцы стал объектом для критики едва ли не по любому поводу. Причем, если с начала года ситуация для него развивалась по относительно благоприятному сценарию – начало вакцинации, снижение статистики заболеваемости и прочие положительные моменты даже позволили объявить в начале марта о снятии режима обязательной самоизоляции для пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями, – то ближе к апрелю мэр снова может оказаться под ударом.

К примеру, известный российский журналист Анатолий Несмиян назвал рост заболеваемости среди пожилых граждан прямым следствием непродуманной политики столичных властей. По его мнению, в условиях пандемии московская администрация и ее глава не особо задумывались о последствиях вводимых ограничительных мер, фактически проведя над населением опасный «эксперимент», который и отразился впоследствии на состоянии здоровья наиболее уязвимых в этом смысле граждан.

«Довольно странное заявление – а чего вы вообще ожидали? Организовав в Москве масочно-перчаточный режим, столичные власти довели состояние здоровья пожилых граждан до резкого ухудшения, поскольку на них все эти эксперименты отразились прежде всего, причем с очевидными негативными последствиями. Человек, который попадает в стрессовую ситуацию в системе изощренных ограничений, обязательно подорвет собственное здоровье. И вполне естественно, что пожилые граждане перенесли минувший год значительно тяжелее. Соответственно, они на данный момент должны болеть с куда более высокими темпами, чем это было ранее.

По большому счету, у Собянина есть два внятных сценария реакции на происходящее. Первый: мы тут напринимали решений, но мы не подозревали об их последствиях, а потому вышло как вышло. Второй – мы полностью понимали, что опыты над людьми приведут к росту смертности и заболеваемости, в первую очередь среди пожилых», – пишет Несмиян в своем авторском Telegram-канале.