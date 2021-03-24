Группа риска: психолог рассказал, почему Путин тянул с вакцинацией

Стоило появиться информации о том, что российский президент Владимир Путин собирается привиться от COVID-19, как у общества, журналистов и экспертов тут же появились к Кремлю вопросы, причем в довольно большом количестве. Ну, во-первых, потому что так в России заведено: если что-то и где-то произошло, то все должны знать сначала что и где, а потом еще и как, почему и зачем? Не стал исключением и текущий эпизод в жизни страны, тем более что речь идет о первом лице государства.

И вопросов, надо сказать, накопилось много. Кто-то интересуется, какой вакциной привился глава государства, причем, что показательно, в Кремле эту информацию решили не афишировать. Другие задают вопросы о том, почему такое знаковое для страны событие прошло пусть и замеченным, но без демонстрации президентского торса и публичного «впивания» иголки в президентскую плоть. Наконец, не менее интересным кажется многим еще и вопрос о том, по каким таким причинам Владимир Владимирович привился только сейчас, тем более что о создании, тестировании и подтверждении эффективности российских вакцин трубят едва ли не из каждого утюга уже не первый месяц.

Расставить точки над «и» и дать хотя бы примерные ответы на «всевопрошающий» глас общественности попытался профессор, доктор психологических наук Алексей Ситников. В эфире телеканала «Дождь» эксперт, попытавшись сохранить объективность своих суждений, отметил, что в случае с вакцинацией президента Кремль поступил, как минимум, логично.

«Потребность в информации о том, что президент поставил себе прививку, в обществе, конечно, была. Несмотря на то, что у нас хорошо обстоят дела с производством вакцины, причем нескольких видов вакцин, показавших свою эффективность по всему миру, мы находились далеко не на первых позициях по количеству привитых граждан – наблюдался недостаточный темп вакцинации населения, и такой ход президента был необходим. Путин сделал правильно, что поставил прививку.

С другой стороны, было лишним показывать голый торс президента, который и так все видели на других мероприятиях. Второе правильное решение – не говорить, какой именно вакциной привился президент, потому что все российские вакцины обладают хорошим качеством, и выделять какую-либо из них было бы неправильно.

Почему Путин так долго тянул с вакцинацией? Президент – особый человек, и меры безопасности, соответственно, также особые, если учитывать и то, что Путин по возрасту находится в группе риска», – отметил Ситников.