Последствия "прививки Путина": СМИ объяснили "непубличность" укола для президента

Еще вчера и позавчера российская повестка строилась вокруг нападок на российского президента Владимира Путина со стороны американского коллеги Джо Байдена, мягкого (для кого-то тонкого и дипломатичного, а для кого-то – совершенно беззубого) ответа Путина «обидчику» и его же, Путина, поездки на уик-энд в тайгу. А сегодня специфика дискуссии изменилась кардинально. Российский лидер вдруг стал интересен всем вокруг в контексте борьбы с пандемией, поскольку Владимир Владимирович, как сообщили в Кремле, накануне сделал прививку. И эта самая «прививка Путина» моментально превратилась в самую значимую и обсуждаемую новость в стране.

Разумеется, в пику западным традициям, где лидеры стран и просто высокопоставленные политики ставят прививку на публике и в присутствии десятков телекамер, в России решили пойти своим путем. Никому до сих пор не известно, какой вакциной прививался Владимир Владимирович, да и прививался ли вообще, все-таки ни традиционного для пресс-службы президента фотоотчета, ни тем более телерепортажа по этому поводу предоставлено не было.

И эта традиционная для Кремля недосказанность породила массу вопросов, оценок и комментариев. Теперь эксперты наперебой выясняют, каковы причины решения президента прививаться подальше от наблюдателей, отчего в Кремле решили не называть название препарата, которым воспользовался президент, и вообще, что это все означает и почему, если хотите, происходит. К примеру, весьма популярным оказалось мнение о том, что запоздалая вакцинация главы государства – результат стечения обстоятельств, а также тонкий расчет на возможные последствия.

Отмечается, что президент ждал регистрации всех трех отечественных препаратов, чтобы, привившись, дать импульс всем производителям, не заостряя внимание на ком-то одном. Кроме того, существует предположение, что в Кремле ждали, когда российские фармацевты смогут выйти на достаточные объемы производства вакцин, лишь после этого было объявлено о вакцинации президента, чтобы дать старт массовому интересу к кампании по вакцинации населения. Дескать теперь отечественные мощности точно покроют возросший после шага президента спрос.

Впрочем, наиболее интересную точку зрения о последствиях вакцинации Владимира Путина высказали авторы Telegram-канала «Себестоимость событий». Они, к примеру, считают, что демонстрация процесса вакцинации главы государства ничего не дала бы Кремлю, поскольку «ковид-диссиденты и оппозиционеры» все равно продолжили бы убеждать общественность в том, что президент вообще не получал вакцину, и даже если признают, что укол был сделан, будут настаивать на том, что в шприце был условный физраствор.

Куда больший интерес, впрочем, представляют другие последствия «прививки Путина» как явления. Так, по мнению авторов Telegram-канала «Мэйдэй. Хроники пикирования», это может спровоцировать повальную реакцию властей на местах.