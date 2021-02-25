"Только после Путина": Мережко отказался от вакцинации из-за президента

83-летний Виктор Мережко находится в группе риска. Впрочем, вакцинироваться от коронавируса известный сценарист не хочет. Как сам Мережко признался Sobesednik.ru, от прививки он отказывается из-за Владимира Путина.

Виктор Мережко заявляет: простудой он переболел осенью. Сценарист не исключает, что у него был ковид. Однако наверняка Мережко этого не знает: никаких тестов на корону он не делал. Не собирается он и вакцинироваться.

– Что вы, не дай Бог! – восклицает Виктор Иванович, услышав наш вопрос о прививках. – Делать не буду! Вакцина еще не прошла полагающуюся апробацию. Я очень уважаю профессора Гундарова и всегда прислушиваюсь к его доводам. Так вот он говорит, что вакцина – это риск. Да и потом, я чувствую себя отлично, поэтому ни в коем случае вакцинироваться не буду.

При этом Мережко не исключает, что сделает прививку позже – после того как она пройдет все необходимые испытания.

– Президент сказал, что в сентябре вакцинируется, – продолжает Мережко. – Я, быть может, после него сделаю. По-хорошему, нужно ждать полтора года, чтобы прошли все испытания. Мы же не мыши и не крысы. Как сказал Песков, президент не относится к числу испытуемых. Я тоже не отношусь. Разумеется, делать вакцину сейчас – это риск.