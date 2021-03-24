Без физических нагрузок: Песков рассказал о состоянии Путина и побочных эффектах после вакцинации

От российского президента Владимира Путина давно ждали, когда же он, наконец, последует примеру огромного числа своих западных коллег и объявит о том, что также решил привиться от коронавируса. Причем, в Кремле на многочисленные вопросы о том, привился или будет ли прививаться глава государства, умело выкручивались, отмечая лишь, что каждый человек имеет право на медицинскую тайну, при этом сухо добавляя, что президент вакцину пока не получил, без уточнения причин и обстоятельств.

Возможно, именно поэтому в обществе анонсированная вакцинация президента вызвала столь бурный интерес. Причем, это решение пришло не само собой, а в определенной степени было продиктовано негативными высказываниями еврокомиссара по здравоохранению, отметившего, что российская вакцина от COVID-19 в Европейском Союзе «абсолютно не нужна». Едва ли не сразу после этого Владимир Владимирович, комментируя высказывания чиновника из Брюсселя, заявил, что в скором времени поставит прививку. И накануне это произошло – вечером минувшего вторника российский президент вакцинировался.

Правда, ожидаемой многими истории по западному образцу, когда укол ставится лидеру государства публично и перед десятками камер, не произошло. Общественности лишь сообщили, что глава государства вечером 23 марта вакцинировался, чувствует себя нормально, и на среду запланировал полноценный рабочий день. Не сообщили даже, каким препаратом был привит президент, а потому у журналистов и обычных наблюдателей возникло еще больше вопросов.

Впрочем, позднее в Кремле все же позволили себе дать ряд уточняющих ответов на некоторые из них. И пусть получить интересующие многих подробности не получилось, глава пресс-службы президента Дмитрий Песков хотя бы рассказал о состоянии Владимира Владимировича после вакцинации.

«У некоторых привившихся людей действительно в первый вечер после вакцинации фиксируется повышенная температура, случается также слабость, но далеко не у каждого. Многие люди вообще переносят прививки без симптомов», – ответил он на вопрос о том, были ли у главы государства побочные эффекты после приема неназванного препарата.

А вот на вопрос о том, отказывался ли Путин от чего-либо на фоне приема вакцины, Песков отметил, что сказать точно не может, но считает, что в первые дни после вакцинации президент, как и многие другие, будет избегать интенсивных физических нагрузок.

Что же касается использованного для вакцинации первого лица препарата, то журналисты попытались закрыть и этот пробел.

«Директор центра им. Гамалеи Гинзбург высказал предположение, что президента вакцинировали Спутником? Он был в курсе?» – спросили они у представителя Кремля. В ответ на это Песков снова ушел от прямого ответа.

«Мы еще вчера подчеркивали, что все три препарата российского производства являются абсолютно надежными, безопасными и эффективными. Так что, нет никакой разницы в том, какой именно привился глава государства. Эту информацию знают лишь он и его врач, который эту прививку делал», – отметил Дмитрий Песков.

Под конец глава кремлевской пресс-службы подчеркнул, что накануне Путин получил лишь первый укол. «Соответственно, недели через три будет второй», – уточнил он.