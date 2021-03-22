"Кстати говоря": Путин заявил, что вакцинируется от COVID-19 уже завтра

Президент России Владимир Путин сообщил, что планирует сделать прививку от коронавирусной инфекции во вторник, 23 марта.

Об этом сообщает «РИА Новости».

«Вакцинация – это, конечно, добровольный выбор каждого человека, личное решение каждого человека. Кстати говоря, я сам намерен сделать это завтра», – заявил глава государства на онлайн-совещании по вопросам вакцинации против COVID-19.

Напомним, в конце декабря, после того как мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал начало вакцинации пожилых людей, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заверил, что глава государства намерен привиться от коронавируса, но когда и в каком формате это произойдет, до сих пор не уточнялось.