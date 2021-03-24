"Вакцинирую иностранцев с досугом": Листерман отрыл свое агентство по "вакцинному туризму"

Петр Листерман придумал себе новый бизнес. Он решил возить иностранцев в Россию для того, чтобы здесь им делали прививки от коронавируса.

Своим клиентам Листерман гарантирует прививку вакциной «Спутник V» в частной клинике. А также 25-дневное проживание в одном из лучших отелей Москвы и Сочи с организацией интересного досуга. Все это удовольствие стоит семь тысяч евро с человека.

– В ноябре – декабре 2020 года несколько моих клиентов-олигархов, проживающих в Лондоне, Париже и Милане, заболели коронавирусом и умерли. Я очень боялся и мечтал сделать себе прививку. Думал, что самая лучшая вакцина – европейская, – вспоминает Петр. – Со своим французским паспортом я хотел сделать себе вакцину Pfizer, но в Европе мне сказали, что нужно подождать до лета 2021 года. В январе я отправился в Дубай и там был готов заплатить за срочную прививку этой вакциной 20 тысяч евро. Обратился ко всем знакомым, друзьям, но мне не помогли даже за эти деньги. А потом я узнал, что все мои друзья в Москве привились «Спутником V», и решил сделать то же самое.

Петр Листерман // Фото: Instagram

Фирму в Москве, занимающуюся вакцинными турами, Листерман уже открыл.

– Я привез пять человек, среди них французы и швейцарцы, – делится «сводник». – Средний возраст – 70 лет. Каждому из них, в зависимости от истории болезни, я делаю официальное приглашение от разных медицинских клиник, чтобы его проконсультировали по его внутренним болезням – иначе в Москву моих клиентов просто не пустят.