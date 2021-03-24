Госдума разрешила Путину идти на пятый и шестой президентские сроки

Депутаты Государственной думы в третьем, окончательном чтении проголосовали за принятие законопроекта, который позволит Владимиру Путину вновь участвовать в выборах президента в 2024-м, а также в 2030 году, то есть идти на свои пятый и шестой сроки. Таким образом, Путин потенциально и на законном основании сможет оставаться главой государства до 2036 года.

«Обнуляющая» поправка в законодательство позволяет не учитывать предыдущие сроки нынешнего президента в будущем. Это ранее уже было внесено в Конституцию страны во время голосования 1 июля 2020 года. Соответствующую поправку в Госдуму внесла депутат от «Единой России» Валентина Терешкова.

Владимир Путин только формально находится на посту главы государства больше 17 лет. Он был президентом два срока, с 2000 по 2008 годы, а затем, когда закон запрещал ему в третий раз участвовать в выборах, перешел на должность премьер-министра, уступив президентство своему временному преемнику Дмитрию Медведеву. За время президентства Медведева Госдума на законодательном уровне увеличила президентский срок с четырех до шести лет (текущего срока Медведева это не касалось).

В 2012 году Владимир Путин вновь пошел на выборы президента, воспользовавшись лазейкой в тексте Конституции, где говорилось, что один человек не может быть президентом более двух сроков «подряд». Так как срок президентства был увеличен, следующие выборы Путин выиграл в 2018 году, получив возможность оставаться у власти до 2024-го. По сути два шестилетних срока Путина соответствуют трем президентским срокам по четыре года.

В поправках к Конституции, инициированных Путиным, было предложено исключить слово «подряд» из текста Основного закона, однако вместе с тем депутаты решили, что, учитывая внесенные корректировки, понятие президентства изменилось как таковое, а значит четыре срока Путина не могут относится к нему. Одновременно «обнулилось» и число сроков экс-президента Медведева. Он также теперь при желании сможет претендовать на два президентских срока.