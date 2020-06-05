Депутат Госдумы от КПРФ: Поправки не изменят ничего, кроме обнуления сроков Путина

Депутат-коммунист Вера Ганзя призвала голосовать против поправок Владимира Путина в Конституцию. Об этом она заявила в своем Facebook, записав видеообращение к гражданам.

«Я против, потому что эти поправки укрепляют вертикаль действующей власти, которая уже показала всю свою несостоятельность и неэффективность. Я против, потому что все нормы уже есть в федеральных законах, а эти поправки в Конституцию затеяны только ради одной единственной цели — обнуление срока полномочий президента», — поясняет она в видео. По её мнению, проголосовать нужно, так как без этого результаты голосования будет проще сфальсифицировать.

При этом руководитель отделения КПРФ в Ярославской области Александр Воробьев также заявил, что коммунисты будут выступать против поправок, передают его слова «ЯРНовости». В свою очередь, зампредседателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков объяснил The Insider, что партия намерена агитировать граждан за голосование против поправок.

Напомним, что лишь один представитель КПРФ в Федеральном собрании проголосовал против принятия закона о поправках — сенатор Вячеслав Мархеев. Остальные члены партии воздержались.