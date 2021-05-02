"Володина – в отставку, бабуле – орден Мужества!": россияне "врезали" спикеру Госдумы

В сети поддержали пенсионерку из Саратова Анну Александровну, которая не постеснялась сказать правду в лицо Вячеславу Володину.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на майские праздники рванул в родной Саратов. По всей видимости, чтобы отдохнуть и послушать про себя дифирамбы от местных жителей, и потом вплести все это в рамки «региональной недели». Вот только получился визит неожиданным – прогуливаясь по городу, Володин столкнулся с 90-летней Анной Александровной, которая взяла да подошла к нему, а потом не стала лезть за словом в карман и обругала всю власть, включая самого Володина.

Поразительно, но видеоролик с этой беседой выложил в Instagram сам спикер Госдумы, и он довольно быстро распространился по всем возможным сетям. При этом дифирамбы поют, но только не Володину, а Анне Александровне – за ее храбрость, смелость и честность.

Ведь во время разговора она прямо назвала помощь президента в 10 000 рублей на детей к школе позором, раскритиковала процентные ставки в банках и потребовала объяснить, почему ставка, под которой она хранит «гробовые», ниже инфляции. Также пенсионерка поставила Володину на вид коррупцию в стране, резкий рост цен и огромное количество чиновников.

Понятно, что никак не отреагировать на этот разговор Володин не мог, поэтому написал в своем Telegram-канале следующее:

«Все то, что вы видели в ходе рабочей поездки, – это обязательства. Выполняя их, мы повышаем качество и эффективность власти. Наши коллеги из правительства России, Центрального банка, которые, увидев наказ жителей в новостях федерального уровня, надеюсь, задумаются. Все говорят о необходимости разговаривать с людьми, слушать и слышать их.

Но правильно было бы услышать и тот диалог, который идет с избирателями у депутатов в ходе встреч в регионах, и в Госдуме, когда депутаты задают вопросы, заслушивая министров. Они непридуманные. Это то, о чем спрашивают наши избиратели, граждане нашей страны – вот такие бабушки, как Анна Александровна, молодые люди. И ждут от нас, что эти темы мы обозначим и перед председателем Центрального банка, генеральным прокурором, министрами», – написал Володин.

В итоге и сам ролик, и реакция на него Володина живо обсуждаются в сети. Гораздо живее, чем, например, «судьбоносное» послание Путина Федеральному собранию.

«Вот пусть Володин с себя и начнёт. Чтобы не было как в пословице «Какой поп, такой и приход». Нашу власть можно охарактеризовать коротко – как зажравшуюся и беспринципную. Сейчас во власть идут не работать, а деньги зарабатывать», – заметил читатель.

«Володин потерял дар речи. Думал, что его как героя примут. Вот интересно, что бы было, если б он сказал бабушке свою коронную фразу, про то, что не нефть и газ наше достояние, а Путин?» – задается риторическим вопросом житель столицы.

«В одном бабушка не права – не тому она человеку про вранье говорила, он и так все про это знает», – считает сибиряк.

«Бабушка Володину рассказывает, как извращенцы воруют миллиардами. Да вы что?! Володин точно не знал. И не умел. Его мать-пенсионерка с ее миллионами подтвердит. Жаль, Володин про нее бабуле не рассказал», – поддерживает тему уралец.

«Его старушка пристыдила. Он об этом написал, и теперь его совесть снова чиста. Он сделал все возможное…», – иронизирует еще один читатель.

«Володин думал, что пропаганда бабуле мозг промыла, а вот хрен вам. Бабуле поклон до земли! Имеющий уши да услышит, имеющий глаза да увидит! Сказала от всех нас – «разумно-молчаливых», – замечает петербуржец.

«Володина надо в отставку – разве не ясно из всего, что абсолютно верно сказала бабуля, что он зря ест свой хлеб?! – выступает с инициативой врач из Оренбурга. – А самой бабуле – орден Мужества!»

«Она защищала страну, будучи подростком, она защищает страну, будучи старушкой. Она смогла сказать всё, что думает, не боясь, что её посчитают экстремистом! Бабуля, дай тебе бог сил и здоровья, чтобы палку потяжелее поднять», – желает Анне Александровне студент, намекая на обещание пенсионерки при следующей встрече «дать» Володину палкой, если он не прекратит в стране воровство. И ведь вряд ли кто-то всерьез полагает, что спикер Госдумы выполнит наказ, а бравая ветеран ВОВ не выполнит свою угрозу...