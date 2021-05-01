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"Бабку арестуют скоро": россияне о разговоре пенсионерки с Володиным

Политика
13:17, 01 мая 2021

"Бабку арестуют скоро": россияне о разговоре пенсионерки с Володиным
Фото: стоп-кадр YouTube
Фото: стоп-кадр YouTube

Попавшее в Сеть видео редкого и довольно показательного момента разговора простой россиянки с одним из представителей тех, к кому применим термин «власть имущие», в буквальном смысле взбудоражило социальные сети.

Речь о случае в Саратове, когда одной из пенсионерок удалось лично поговорить с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным. Впрочем, разговора не вышло – получился пламенный монолог пожилой женщины с представителем власти, в котором она не без эмоций высказала все, что думает, о вершителях судеб простого народа.

Несмотря на то, что некоторые эксперты уже успели окрестить этот эпизод «постановочным», россияне в социальных сетях в буквальном смысле не прекращают жаркие дискуссии по этому поводу. Разумеется, подавляющее большинство комментаторов под видео выразили смелой бабушке поддержку, а некоторые даже предложили избрать ее президентом. Достаточно прочитать хотя бы некоторые из комментаторов (орфография и пунктуация авторов сохранены).

«Уничтожила». «Истину молвит». «Ничего она ему вставила по самое!». «Так ещё мордой по батареи не водили». «Ну что Володин, нормально тебе сейчас после такого разговора?».

«Зря они под камеру пошли гулять и общаться с не подставными людьми, ой зря. Теперь узнают про себя всю правду. Путинская Россия – это позор».

«Всегда было интересно кому там Путин молится». «Она говорит, а он всё думает, как бы сегодня в баньку попасть». «Правильно – мордой в унитаз. Молодец бабулька». «Бабушку в президенты», – пишут пользователи.

Справедливости ради, стоит отметить, что есть среди россиян и те, кто в искренность эмоционального спича пожилой женщины не верит. Причем, эта категория граждан в своих комментариях не забывает упомянуть про корень всех бед России, а он, по их мнению, выступает в лице Алексея Навального и оппозиции.

«Навального наслушалась?». «Во всем виноват Навальный, ибо он распустил щупальца и раскачивает лодку».

«Очередная подставная бабка. Таких бабок постоянно оппозиция засылает с каверзными вопросами. Это политтехнологии, ничего нового», – пишут скептики.

Сложно сказать, «наслушалась» ли саратовская пенсионерка Навального или все-таки искренне пыталась достучаться до Володина и его коллег, но видеть в ней «подосланного оппозицией провокатора», похоже, можно только после многочасового просмотра федеральных каналов. На это, к слову, критикам тут же намекнули в комментариях.

«Иностранный агент уж точно». «Под какую статью попадает?». «Вот что бывает, когда подложные люди не сработали». «Бабку арестуют скоро», – добавляют россияне.

Теги: #Володин

Рубрика: Политика

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