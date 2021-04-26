Володин поведал о "гене демократии" в РФ и "глубоком кризисе демократии" в США

Спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал в своем Telegram-канале текст о демократии, посвященный Дню российского парламентаризма. В нем единоросс напомнил о богатой истории законодательных собраний в царской России и раскритиковал демократическую систему США, не забыв ввернуть в свой рассказ классические фейки о ней.

Володин напомнил, что в России подобие современного парламента уже существовало, например, в виде новгородского и псковского вече, а также в виде земского Собора. Всё это позволило спикеру рассуждать о так называемом «гене демократии»:

«У нашей страны есть свой ген демократии. Вживлять чужой не нужно».

В своем определении самого понятия «демократия» депутат поясняет, что это означает «не покричать на площади и не побузить на улице», а возможность голосовать на выборах, влиять на принимаемые решения, «свободно выражать свои взгляды» или даже вступить в ряды политической партии, но только «зарегистрированной». Со всем перечисленным никаких проблем в России Володин не видит, зато в Соединенных Штатах, по мнению представителя «Единой России» в Госдуме, демократия находится в упадке. Об этом, по его словам, наглядно говорят последние выборы президента США.

Проблемы в США Вячеслав Володин связывает с доминированием двух партий, «ущербностью американских демократических процедур», «подорванным доверием к избирательной системе с ее непрозрачным подсчетом голосов, неподконтрольным никому голосованием по почте, отсутствием независимых международных наблюдателей». Последнее, надо заметить, — прямой подлог: на выборах в США всегда присутствуют международные наблюдатели, хотя российские официальные лица и провластные СМИ часто утверждают обратное. При этом в некоторых американских штатах действительно законодательно запрещено участие международных наблюдателей, на что неоднократно жаловались специалисты ОБСЕ.

Также Володин заявляет о «глубоком кризисе собственной демократии» США, которые при этом «девальвируют ее [демократии] базовый принцип». В частности, он уверяет, что правительства западных стран (конкретный список не приводится) часто действуют «вопреки воле своих граждан» по указке Белого дома, и руководит в таких странах не народ, а «дядя Сэм».