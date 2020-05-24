Володин снова расхвалил Путина и рассказал про "методы их ЦРУ, Госдепа"

«Наше преимущество — это наш президент, который пользуется доверием населения, США же пытаются это доверие подорвать», — заверил журналистов ТАСС председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он уверен, что сейчас Россия «укрепляет свои позиции, и поэтому они [ЦРУ, Госдепартамент США, — прим. ред.] бьют по нашему преимуществу [Владимиру Путину — прим. ред.]». По словам Володина, Владимир Путин «вывел Россию на новый уровень, когда с ней считаются, ее уважают». При этом за «точку отсчета» он в своих рассуждениях взял 90-е годы прошлого века, по сравнению с которыми «совершенно очевидно» «во всех сферах жизни произошел значительный рост».

«Не думаю, что открою большой секрет, рассказав, что с некоторыми оппозиционными политиками они поддерживают постоянный контакт, а также с рядом СМИ и блогеров, — продолжает Володин. — Это методы их ЦРУ, Госдепа». Как он считает, некоторые из журналистов, блогеров и оппозиционеров могут даже «не осознавать», что «они в этой конструкции пешки, которых используют для разрушения их же страны».

Таким образом народный избранник прокомментировал скандал с публикацией агентством Bloomberg рейтингов доверия Владимиру Путину. По данным ВЦИОМ, опубликованных изданием, при открытом опросе лишь 27% россиян в апреле назвали президента политиком, которому они доверяют. Посольство РФ в США настаивает, что журналисты должны писать только про результаты закрытого опроса ВЦИОМ, где респондентов напрямую спрашивают, доверяют ли они Владимиру Путину — при применении этой методики его рейтинг составляет на апрель 67,9%.

Ранее на этой неделе издание The Insider рассказало о молодой жене Володина, которая, как пишет издание со ссылкой на документы, передала квартиру за полмиллиарда рублей матери Володина.